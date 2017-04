Aprilska seja državnega zbora se nadaljuje s poslanskimi vprašanji

Poslanci pričakujejo pojasnila

24. april 2017 ob 08:52,

zadnji poseg: 24. april 2017 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vladna ekipa je aprilsko sejo nadaljevala z odgovarjanjem na vprašanja poslancev, ki se bodo vrtela okoli morebitnega povečanja števila prebežnikov, poostrenega nadzora na meji in kriznih ukrepov.

Še pred poslanskimi vprašanji vladni ekipi je DZ opravil splošno razpravo o predlogu SDS-a za dopolnitev zakona o bančništvu. Poslanska skupina največje opozicijske stranke je predlog vložila že drugič, potem ko v začetku leta z njim ni bila uspešna.

Poslanske skupine tudi tokrat večinoma ne podpirajo predloga novele zakona o bančništvu, po katerem bi imel DZ dostop do zaupnih podatkov bank, ki so bile deležne države pomoči. V SDS-u trdijo, da bi s tem lahko sprejeli ustrezne zakone in poiskali odgovorne za bančno luknjo. "V SDS-u smo prepričani, da je pošteno do davkoplačevalcev, da vedo, zaradi česa je bil porabljen njihov denar - ali gre za plod nepremišljenih poslovnih potez ali za kriminalna dejanja," je povedal Marko Pogačnik iz SDS-a.

Vlada predloga ne podpira, ker še vedno ne odpravlja strokovnih pomislekov, ki jih je vlada izpostavila pri dosedanjih treh obravnavah predloga zakona s podobno vsebino, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za finance Miranda Groff Ferjančič. Podporo predlogu je poleg celotne koalicije odrekel tudi opozicijski ZL. Predlog SDS-a je podprl zgolj NSi.

DZ bo o tem, ali je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, glasoval v torek.

Po koncu razprave se je seja nadaljevala s poslanskimi vprašanji. Branko Grims iz SDS-a bo premierja Mira Cerarja vprašal, kaj je vlada storila v zvezi s pričakovanim povečanjem števila prebežnikov.

"Kateri so razlogi, da kljub temu, da krize vsaj od začetka leta 2014 ni več, krizni ukrepi še vedno veljajo," bo Cerarja vprašala Alenka Bratušek (NP).

Tako vprašanje Kamala Izidorja Shakerja (SMC) kot vprašanje Mihe Kordiša (ZL) sta povezani z uredbo o izvajanju sistematičnega nadzora na zunanjih schengenskih mejah.

Sa. J.