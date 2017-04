Erjavec začuden, da hrvaška predsednica povezuje zastoje na meji z arbitražo

Po mnenju zunanjega ministra je pismo Kolinde Grabar-Kitarović neustrezno in vsebuje neresnice

20. april 2017 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zunanji minister Karl Erjavec je začuden nad pismom, ki ga je zaradi nadzora na meji v Bruselj poslala hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Erjavcu se zdi pismo neustrezno, vsebuje pa tudi veliko neresnic je še dodal.

V prvi vrsti je Erjavec poudaril, da krivda zaradi zastojev na slovensko-hrvaški meji ni na strani Slovenije, ki zgolj spoštuje bruseljsko uredbo o krepitvi nadzora schengenske meje. Ob tem je Erjavec spomnil, da je Slovenija Bruselj večkrat opozorila na nevarnost zastojev v času praznikov, "a žal nismo bili uslišani."

Dodal je, da nekatere članice EU dajejo velik poudarek na varnost, so pod pritiskom terorističnih aktivnosti in napadov ter zato zahtevajo od držav članic, ki so del schengna, da točno spoštujejo uredbo. zrazil je tudi pričakovanje, da bo predsednik države Borut Pahor podal svoje mnenje glede pisma, tudi zato, ker se velikokrat sreča s hrvaško predsednico.

Zavrnil je tudi navedbe, da Hrvaška izvaja schengenski režim na svoji južni meji do tretjih držav. "Če bi bilo temu tako, sploh ne bi bilo nobenih težav," je dejal Erjavec in dodal, da "Slovenija želi, da bi Hrvaška čim prej postala del schengna in potem teh težav ne bi bilo, ampak žal zaenkrat še vedno ne izpolnjujejo teh pogojev."

Erjavec: Nadzor nima veze z arbitražo

Vodja slovenske diplomacije je tudi izrazil začudenje, da hrvaška predsednica povezuje uresničevanje in realizacijo bruseljske uredbe z arbitražnim postopkom in sporazumom. "Čudim se, da predsednica ene od držav EU govori o tem, da ne bo spoštovala arbitražnega sporazuma. Ta arbitražni sporazum velja, arbitražno sodišče je odločilo, da nadaljuje postopek in je tako ravnanje zelo neevropsko," je dejal Erjavec.

Zato je tudi zanikal namigovanja, da naj bi šlo za uresničitev njegovih groženj glede blokade turistov zaradi arbitraže. "Jaz nisem nikdar grozil glede tega. To so takrat zlorabili mojo izjavo. To se večkrat zgodi na Hrvaškem. In še enkrat ponavljam, to nima nobene zveze z arbitražnim postopkom," je dejal Erjavec in poudaril, da Slovenija glede izvajanja bruseljske uredbe nima izbire. "Če tega ne bi storili, bi lahko bil schengen na naši severni meji in bi mi morali čakati za prehod v Avstrijo."

L. L.