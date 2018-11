Po odstopu Bandellija v koaliciji in opoziciji brez večjega vznemirjenja

Strankarski odzivi na odstop

13. november 2018 ob 16:57,

zadnji poseg: 13. november 2018 ob 17:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V koalicijskih strankah odstop ministra Bandellija ne prinaša posebnega vznemirjenja glede trdnosti koalicije. Tudi v opoziciji zadeva pretirano ne odmeva.

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han je v izjavi za medije pozdravil odločitev kohezijskega ministra Marka Bandellija, da odstopi sam in ga ni bilo treba razrešiti na seji DZ-ja. "Tisti dan, ko smo podpisali koalicijsko pogodbo in šli v manjšinsko vlado, sem vedel, da bo to neizmerno težko," je dejal glede stanja v koaliciji. Kot je pojasnil, to ni odvisno samo od koalicijskih partnerjev, temveč tudi od drugih dejavnikov, kot so mediji, Levica in opozicijske stranke. Po Hanovih besedah je sicer zadeve treba reševati sproti, z velikimi živci in dobro komunikacijo.

Han je še dejal, da odstop ministra ne zmanjšuje dogovora koalicijske pogodbe. Predsednica SAB-a Alenka Bratušek je na novinarski konferenci, na kateri so sporočili Bandellijevo odločitev glede odstopa, namreč poudarila, da stranka ne bo odstopila od svoje predvolilne obljube, da bo uredila pokojnine.



Vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša je ob tem pojasnil, da je njihova poslanska skupina na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovila pismo, v katerem je zahtevala, da se čim prej pripravi zakonski predlog za dvig odmernega odstotka pokojnin, ki je predviden za prvi januar. A tako Jurša kot Han sta opozorila, da jim vseh potrebnih postopkov za uveljavitev tega ukrepa do takrat najbrž ne bo uspelo izpeljati v celoti. "Imamo pa dober namen in želimo to spremembo," je še poudaril Jurša.

"Bandelli je naredil nekaj začetniških napak, ne bi si jih smel privoščiti," je dejal Jurša in ocenil, da po odstopu ministra znotraj poslanskih skupin ni čutiti nekega posebnega trenja. Bandelli se bo po koncu opravljanja ministrske funkcije sicer vrnil v poslanske klopi. Po mnenju Jurše bo Bandellijevo nadaljnje delo v DZ-ju odvisno tako od njega kot od preostalih poslancev.

LMŠ: Stojimo za Šarčevimi odločitvami

Vodja poslanske skupine LMŠ-ja Brane Golubović je v izjavi za medije dejal, da Bandellija spoštuje in verjame, da bodo lahko dobro sodelovali. "Poslanci in poslanke LMŠ-ja trdno stojimo za odločitvami predsednika vlade," pa je dejal glede kritik Bratuškove, da premier Marjan Šarec ni upošteval protokola o sodelovanju med koalicijskimi partnerji.

Golubovič tudi verjame in pričakuje, da jim bo na področju pokojnin uspelo izpeljati zaveze, zapisane v koalicijski pogodbi. Glede odnosov v koaliciji je povedal, da jo sestavljajo ljudje in "samo od nas je odvisno, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh, tednih, mesecih". "Koalicija ima 43 glasov," je še pristavil.

Iz SMC-ja so za Slovensko tiskovno agencijo sporočili, da je odločitev ministra Bandellija razumna in jo pozdravljajo. V stranki so sicer v ponedeljek napovedali podporo njegovi razrešitvi, če bi prišlo do glasovanja v DZ-ju.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je odstop označil kot edino pravilno potezo, saj je minister v zadnjem času naredil "kar nekaj nerodnih korakov, če sem zelo blag".

Glede pričakovanj SAB-a, da bo koalicija spoštovala zaveze iz koalicijske pogodbe, predvsem ko gre za pokojnine, je dejal, da je takšno pričakovanje normalno. Je pa ponovil, da spoštovanje dogovorov pričakujejo tudi v Levici, med drugim tudi tistega, "kar je bilo določeno glede minimalne plače". Prepričan je, da se bodo vsi držali dogovorov in da odstop na uresničevanje zavez ne more veliko vplivati.

Na opozorila, da bi morale določene zahteve, na primer tista glede ureditve pokojnin, začeti veljati z novim letom, a zakonske spremembe še niti niso pripravljene, je odgovoril, da "tu koalicija nekoliko spi", da pa še vedno ni prepozno. "Treba je le zavihati rokave," je dejal. Na vprašanje, "ali bo Levica podpisala protokol o sodelovanju s koalicijo", je odgovoril, da tega za zdaj še ne more napovedovati. "Za zdaj smo na tem, da vidimo, ali bo sodelovanje steklo. Smo pa na določenih točkah na popolnoma različnih bregovih," je dejal.

NSi: Napetost bo ostala

Za NSi je bil odstop pričakovan, bo pa po besedah vodje poslanske skupine Jožefa Horvata v koalicijo prinesel neko napetost. V NSi-ju so po Horvatovih besedah odstop Bandellija pričakovali. "Spremljali smo te dogodke na relaciji premier Marjan Šarec in minister Bandelli. Povsem normalno je, če vodja vlade slabo sodeluje z nekom in mu ne zaupa, da ga odslovi," je ocenil. Takšni dogodki pa, kot je dejal, v vladno ekipo vnašajo napetost, ki bo ostala. "To gotovo vnaša neko disharmonijo v prihodnje delovanje vlade," je dodal.

V SDS-u se na odstop ministra za zdaj niso odzvali, so pa pred dnevi izrazili pričakovanje, da bosta Šarec in Bratuškova ministra pozvala k odstopu, sicer so napovedali razmislek o prihodnjih korakih. "Kljub temu, da se je minister Bandelli opravičil, pa glede na vsa njegova dosedanja pretekla sporna ravnanja in izjave namreč ni pričakovati, da bo spremenil svoj pristop v politiki in svojo retoriko," so navedli.

Predsednik SNS-a Zmago Jelinčič pa je pred dnevi dejal, da se zdi neumno, da nekoga sankcionirajo za besede, ne pa tudi tistih, ki so pokradli na stotine milijonov, pa jih nihče ne odstavi, niti ne pokliče na odgovornost.