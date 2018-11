Šarec pozval Bandellija k odstopu, sicer bo predlagal njegovo razrešitev

12. november 2018 ob 12:47,

zadnji poseg: 12. november 2018 ob 13:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Marjan Šarec je kohezijskega ministra Marka Bandellija zaradi zadnjih dogodkov danes pozval k odstopu z ministrskega položaja.

V nasprotnem primeru bo državnemu zboru v torek predlagal njegovo razrešitev, so za STA pojasnili v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca. Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo minister Marko Bandelli je srečanje s Šarcem zapustil brez besed.

V središču pozornosti se je znašel po tistem, ko so mediji razkrili elektronsko sporočilo, ki ga je septembra posredoval županskemu kandidatu Komna Eriku Modicu. Temu je Bandelli ob kritikah tudi zažugal, da že ve, kaj pomeni nepodpora dveh resorjev, ki ju vodi SAB. Predsednica stranke Alenka Bratušek vodi ministrstvo za infrastrukturo.

V SAB-u se strinjajo, da je bila ministrova komunikacija popolnoma neprimerna. A je zanje bistveno, da je to tudi sam spoznal in se opravičil, ter da na ministrstvu dela dobro. "Poudarjam, da se je Marko Bandelli opravičil za napako, pojasnilo okoliščin njegovega dopisovanja je premierju Šarcu pojasnil že pred srečanjem z njim. V pojasnilu je ponovno poudaril svojo zavezanost demokratičnim vrednotam," piše v strankinem sporočilu za javnost.

O nadaljnjih korakih stranke glede na premierjev poziv pa se bo vodstvo stranke odločalo v torek.

Koalicijski partnerji prepuščajo presojo glede Bandellija Bratuškovi in premierju, v opozicijskem SDS-u ob tem pričakujejo, da bosta ministra pozvala k odstopu. V nasprotnem primeru bodo razmislili o nadaljnjih korakih, so navedli in s tem namignili na možnost interpelacije. Tudi v NSi-ju so ministrovo ravnanje označili za nedopustno, Levica in nekateri koalicijski partnerji pa za neprimerno.

Minister iz vrst SAB-a, ki se je pod plazom kritik znašel tudi zaradi siceršnje problematičnosti svoje komunikacije, se je zaradi neprimerne komunikacije z Modicem že večkrat opravičil. Že v nedeljo zvečer pa je Šarcu posredoval pisna pojasnila.

Med drugim je navedel, da na ministrstvu zelo vestno dela, kar da lahko potrdijo tudi zaposleni. Izrazil je upanje, da bo premierja z dopisom prepričal, da se je v dopisovanju z Modicem zares spozabil, da mu je za zapisano resnično žal in da si zasluži, da se dokaže z delom na ministrstvu.

