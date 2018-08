Bo država ob Kolpi postavila še več ograje?

Napoveduje se nova ograja na meji s Hrvaško

29. avgust 2018 ob 14:11

Črnomelj - MMC RTV SLO

Na meji s Hrvaško naj bi država še več predelov ob Kolpi ogradila z novo ograjo, in sicer zaradi vse številnejših nezakonitih prehodov meje.

Ograjo naj bi v prihodnjih dneh postavljali ob Kolpi na območju Preloke in Učakovcev, je v torek poročal Pop TV, povzela pa ga je tudi hrvaška tiskovna agencija Hina.

Na ministrstvu za notranje zadeve postavljanja nove ograje niso zanikali. "Pri upravljanju nezakonitih prehodov meje in usmerjanju prebežnikov so policiji v pomoč tudi postavljene začasne tehnične ovire. Te ji omogočajo učinkovito varovanje zunanje schengenske meje in celovito izvajanje varovanja ljudi in njihovega premoženja," so pojasnili.

Podatek o postavitvi ograje je tajen

Na vprašanje, kdaj so se za dodatno ograjo odločili in kje jo nameravajo postaviti, so na ministrstvu za MMC pojasnili: "Postavitev začasnih tehničnih ovir poteka skladno s sprejetim načrtom, ki je označen s stopnjo tajnosti, zato vam podrobnejših podatkov ne moremo posredovati. Lahko pa povemo, da jih postavljamo na nekaterih ključnih območjih, na katerih bi lahko glede na pretekle izkušnje prišlo do poskusov množičnega prihajanja na ozemlje Republike Slovenije. Konkretno kdaj, kje in v kakšnem obsegu, pa se odloča na podlagi konkretnih ocen in predlogov slovenske policije."

Trenutno je postavljenih 176 km začasnih tehničnih ovir, od tega 114 km concertine in 62 km panelne ograje, so še sporočili z notranjega ministrstva.

