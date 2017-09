Bo Rotnik tokrat prišel na soočenje s Totom?

Preiskovalna komisija se je odločila soočiti nekdanja direktorja Teša

13. september 2017 ob 10:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Preiskovalna komisija DZ-ja za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri naložbi v Teš 6 bo znova poskusila soočiti nekdanja direktorja Teša, Uroša Rotnika in Simona Tota. Rotnik namreč julija na soočenje ni prišel.

Komisija je sicer tako Rotnika kot Tota že zaslišala, zaradi razhajanj v pričanjih pa se ju je odločila soočiti. Prvega soočenja v juliju komisija ni izpeljala, saj je prišel le Tot, medtem ko Rotnika ni bilo. Rotnik je pred komisijo nastopil dvakrat in ji zagotovil, da je v svojem mandatu ravnal kot dober in skrben gospodar, o poteku projekta pa da je sproti obveščal vse deležnike.

Tot, ki je nasledil Rotnika, pa je povedal, da se je ob prevzemu vodenja začel seznanjati s projektom in ugotovil, da je finančna konstrukcija zaprta le na papirju, državnega poroštva še ni bilo. Projekt se je že izvajal, pogodba z Alstomom je bila podpisana, dobavni roki so tekli.

Komisija je že soočila nekdanja ministra za gospodarstvo Mateja Lahovnika in Darjo Radić ter nekdanjega predsednika vlade Boruta Pahorja in ministra za visoko šolstvo v njegovi vladi Gregorja Golobiča, sicer nekdanjega predsednika Zaresa. Teš 6 se je s sprva ocenjenih 650 milijonov evrov povzpel na 1,428 milijarde evrov, najdražji energetski projekt v državi pa že od začetka vzbuja dvome o upravičenosti, ekonomičnosti in preglednosti.

T. K. B.