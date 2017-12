Brezplačno po nasvet odvetnika tokrat kar cel teden

Tradicionalna pro bono akcija odvetnikov po državi

18. december 2017 ob 08:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odvetniki so dan brezplačne pravne pomoči podaljšali na ves teden. Pomoči letos ne bodo nudili le v svojih pisarnah, ampak tudi v prostorih lokalnih skupnosti. Letos so dodali tudi brezplačno svetovanje pri mediaciji.

V že sedmi akciji odvetniki ta teden brezplačno pomoč nudijo danes v mariborskem, pomurskem in ptujskem območnem zboru. V torek bodo odvetniki svetovali v ljubljanskem in gorenjskem območnem zboru. V sredo bodo svetovanja na voljo v celjskem in slovenjgraškem, v četrtek pa v novogoriškem in koprskem območnem zboru. V petek bo svetovanje potekalo v dolenjskem in krškem območnem zboru odvetniške zbornice.

Z večdnevno pomočjo dajo uporabnikom možnost, da če imajo na dan, ko je v njihovem kraju organizirana brezplačna pomoč, obveznosti, še zmeraj lahko svetovanje dobijo v drugem kraju na drug dan, je pojasnil predsednik Odvetniške zbornice Roman Završek.

Iz pisarn bodo šli tudi med ljudi v prostore lokalnih skupnosti - v Ljubljani na magistratu, v Centru Ig, v mestni hiši v Novi Gorici, v Pretorski palači v Kopru, v prostorih občine Ankaran in kulturnem domu Izola.

Pripravite konkretna vprašanja

Da bo svetovanje lažje in bodo stranke prejele bolj natančen nasvet, naj se na svetovanje pripravijo, so opozorili odvetniki. "Lažje je, če so stranke konkretno pripravljene, imajo konkretno vprašanje in opis svoje situacije," je svetoval Završek in dodal, naj ne ljudje ne nosijo s seboj "celih fasciklov."

Seznam odvetnikov, ki bodo pravne nasvete nudili v svojih pisarnah, je objavljen na spletni strani Odvetniške zbornice Slovenije, podatke pa lahko dobite tudi na telefonskih številkah 01 300 34 20 in 01 300 34 22.



Možnost mediacije

Letošnja novost je, da je na voljo brezplačna mediacija. Danes v Ljubljani v atriju SRC-ja SAZU-ja in Novi Gorici v prostorih krajevne skupnosti. "Odvetniki bodo predstavili mediacijo, povedali, ali je spor primeren za mediacijo. Če prideta obe stranki, pa imajo možnost brezplačne mediacije," je naštela vodja Mediacijskega centra pri odvetniški zbornici Maša Kociper.

Razveze, sosedje, delovna razmerja

V prejšnjih letih je brezplačno pomoč pri približno 500 odvetnikih iskalo več kot 1.800 oseb. Posamezniki odgovore na dileme in pravne zagate najpogosteje iščejo zaradi nerešenih družinskih razmerij po razvezi zakona, sosedskih sporov in delovnopravnih vprašanj.

"V zadnjem času je bilo povečano povpraševanje zaradi delovnopravnih zadev. Predvsem v povezavi s pogodbami, odpovedmi, kršitvami pogodb, plačilom prispevkov in neizplačilom plač," dodaja Završek. Manjše podjetnike pa zanimajo predvsem dolžniško-upniški razmerji in stečaji.

A. S.