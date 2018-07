Brglez: "Zame je zgodba s SMC-jem končana"

Pojasnil, zakaj se je odločil za pritožbo

27. julij 2018 ob 13:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji podpredsednik SMC-ja Milan Brglez je po pritožbi na sklep o njegovi izključitvi iz stranke povedal, da se v stranko "niti pod razno" ne želi vrniti, vendar pa hoče, "da tudi stranka SMC spoštuje slovenski pravni red in lastna pravila."

Brglez je pojasnil, da v postopku njegove izključitve stranka ni spoštovala internih pravil in širšega pravnega reda, vključno s slovensko ustavo.

Glede očitka o ravnanju mimo sklepov izvršnega odbora stranke je Brglez povedal, da postopki v SMC-ju niso urejeni na način, da "lahko isti trenutek obtožiš in hkrati razsodiš". Dodal je, da so roki, znotraj katerih bi bilo treba postopke izpeljati, določeni. SMC pa tega ni izpeljal na ustrezen način, pravi Brglez.

Podrobnosti Brglez ni pojasnjeval. Na vprašanje, ali si želi nazaj v SMC, pa je odgovoril: "Niti pod razno." V poslanski skupini pa ta trenutek ostaja, da lahko koalicijska pogajanja tečejo naprej. Vlado bo po njegovih besedah podprl, če bo ustrezna.

Cerar in Brglez na nasprotnih bregovih

Izvršni odbor SMC je sklep o izključitvi Brgleza sprejel na seji 26. junija. Cerar je takrat pojasnil, da so takšen sklep sprejeli, ker je Brglez "z izrecnim in precej močnim nespoštovanjem odločitev izvršnega odbora oz. nasploh organov stranke povzročil kar precejšnjo škodo naši stranki".

Brglez je na drugi strani ocenil, da je bila njegova izključitev zrežiran dogodek, že takrat pa je tudi opozoril, da postopka niso izpeljali v skladu s pravili. Tudi vsebinske očitke je zavrnil, saj da so bila njegova dejanja vedno v korist stranke.

Sa. J.