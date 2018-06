Brglez: Cerar se je brez pooblastil pogajal s Toninom in zabodel nož v hrbet SMC-ju

Odhaja brez grenkobe in zamer

29. junij 2018 ob 19:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Milan Brglez je v pismu lokalnim odborom SMC-ja med drugim zapisal, da mnogi v SMC-ju ne želijo slišati konstruktivnih kritik, in dodal, da je predsednik stranke Miro Cerar s pogajanji z Matejem Toninom "zabodel nož v hrbet SMC-ja".

V SMC-ju po navedbah poslanca in nekdanjega podpredsednika SMC-ja Milana Brgleza mnogi ne želijo slišati, da stranka slabo ravna s svojimi ljudmi. Po slabem volilnem rezultatu je namreč nekatere svoje sodelavce, "med katerimi so mnogi ure in ure, podnevi in ponoči, delali za SMC, odpustila 'čez noč'. Pojasnili so jim, da 'ni denarja', ali pa pojasnil sploh niso dobili," je zapisal Brglez.

"To je bilo narejeno brez skrbi za ohranitev osnovnega človeškega dostojanstva, brez osnovnega človeškega dostojanstva, brez osnovnega odnosa do vsakega človeka," je ocenil.

V stranki ni prostora "za posameznika, ki misli s svojo z glavo"

V pismu na več kot dveh straneh je Brglez izpostavil, da je stranko SMC pomagal graditi od njenih prvih korakov. "Bil sem njen kritik, a sočasno njen najmočnejši steber," je poudaril. Kot je pojasnil, je bil na terenu, med ljudmi in strankinimi odbori "sedemkrat pogosteje kot predsednik stranke".

Skoraj tri četrtine vseh terenskih aktivnosti vodstva pa je kljub temu, da je bil sočasno predsednik DZ-ja, opravil sam, je navedel. Zdaj pa ne skriva žalosti, ker je stranka, ki ji je zadnja štiri leta zvesto služil, postala "tako dušeča, da v njej ni mesta za posameznika, ki misli s svojo z glavo".

Odhaja brez zamer

Kljub temu po izključitvi Brglez odhaja brez grenkobe in zamer, pač pa ponosno in "s hvaležnostjo za to, kar smo dobrega naredili skupaj".

Kot je zatrdil, nikoli ni namerno naredil ničesar ne proti SMC-ju ne proti njenemu predsedniku Miru Cerarju, razen "v obrambi pred njegovimi neposrednimi ali posrednimi napadi".

Cerar "zabodel nož v hrbet SMC-ja"

Njegova samokandidatura, ki mu jo očita Cerar, je bila po navedbah Brgleza zagotovilo, da bi Cerar postal predsednik DZ-ja.

"On pa se je raje, kot da bi začasno podprl mene, človeka iz svoje stranke, brez pooblastil pristojnih organov stranke, odšel pogajat z Matejem Toninom. Na skrito, zvečer, pritajeno," je zapisal Brglez. S tem je po njegovih navedbah "zabodel nož v hrbet SMC-ja." "Ampak že ve, zakaj. In sčasoma bomo zvedeli tudi drugi," je še navedel Brglez.

Sa. J.