Izvršni odbor SMC-ja Milana Brgleza izključil iz stranke

Brglez meni, da je izključitev posledica pokončne drže

26. junij 2018 ob 21:32,

zadnji poseg: 26. junij 2018 ob 22:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Milan Brglez, podpredsednik SMC-ja, je na svojem Facebook profilu zapisal, da ga je izvršni odbor SMC-ja, na predlog generalnega sekretarja Jožeta Artanaka, izključil iz stranke.

SMC je na svojem Twitter profilu potrdil, da je izvršni odbor stranke na današnji seji soglasno sprejel sklep o izključitvi Brgleza iz stranke. "Razprava o tej točki je bila sprožena s strani več članov izvršnega odbora, ki so kot razlog za izključitev navedli nespoštovanje odločitev organov stranke," so navedli v SMC-ju.

"Zaradi moje pokončne drže, zaradi tega, ker sem bil kdaj kritičen do lastne stranke ter zaradi tega, ker sem nasprotoval temu, da gre SMC v koalicijo s SDS, me je danes IO SMC, na predlog generalnega sekretarja SMC gospoda Jožeta Artanaka, "vrgel" iz SMC. Kaj bodo v sklep napisali, ni pomembno, sam vztrajam, da bom sebi in delu za sodržavljane in sodržavljanke zvest še naprej. Vsem v SMC, ki so delali za vse ljudi (ne samo za izbrance), se zahvaljujem za zaupanje in sodelovanje," je na svojem Facebook profilu zapisal eden najvidnejših predstavnikov SMC-ja Brglez.

Brglez je bil eden najvidnejših članov SMC poleg njenega predsednika Mira Cerarja. Bil je predsednik DZ-ja v minulem mandatu in podpredsednik stranke. A med njima so se večkrat kresala mnenja. Najbolj sta retoriko zaostrila ob sprejemanju novele zakona o tujcih, ki je ob poslabšanju situacije predvidela zaostritev pogojev za vstop tujcev v državo.

V zadnjem času pa je zbodla v oči Brglezova izjava, da bi bil pripravljen še naprej voditi DZ, čeprav je izvršni odbor stranke kot edinega kandidata strankam leve sredine ponudil Cerarja. Prav tako so mediji poročali, da imata Cerar in Brglez različne poglede glede sodelovanja v prihodnji koaliciji, čeprav sta oba zatrjevala enako, torej da SMC ne bo šla v koalicijo, ki jo sestavlja SDS z Janezom Janšo na čelu.

Za več pojasnil Brglez nocoj ni bil dosegljiv, njegove izključitve pa prav tako ni želel komentirati ne predsednik SMC-ja Miro Cerar ne kdo drug iz vodstva stranke, je poročala Televizija Slovenija.

La. Da.