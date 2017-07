Čaka nas eden od prometno najbolj obremenjenih koncev tedna

Na pot dovolj zgodaj

28. julij 2017 ob 13:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi začetka počitnic v nekaterih nemških deželah ter skorajšnjih italijanskih kolektivnih počitnic je mogoče ta konec tedna na cestah od Avstrije in Italije proti mejama s Hrvaško in Madžarsko pričakovati precejšnjo gnečo.

Na prometnoinformacijskem centru vsem, ki gredo na pot, svetujejo, naj se odpravijo dovolj zgodaj. Kot je za povedala Barbara Janežič, največ gneče pričakujejo na Štajerskem, in sicer med mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje. Največ prometa je pričakovati v zadnjem delu avtoceste med Mariborom in Ptujem ter delih avtoceste od Ptuja proti Gruškovju, kjer je več delovnih zapor. Kolone bodo tudi na mejnem prehodu Gruškovje, zato voznikom svetujejo, da uporabijo ostale mejne prehode, kot so Središče ob Dravi, Zavrč in Dobovec pri Rogaški Slatini.

Precej gneče pričakujejo na dolenjski avtocesti, predvsem na mejnem prehodu Obrežje, nekaj tudi na mejnem prehodu Metlika. Tudi na primorski avtocesti brez gneče ne bo šlo. "Zaradi menjav turistov bodo zastoji nastajali v obeh smereh," napoveduje Janežičeva. Promet bo povečan na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Sočerga.

Voznikom, se ta konec tedna odpravljajo na pot, na prometno-informacijskem centru svetujejo, da gredo od doma zgodaj zjutraj ali ponoči ter da se izogibajo najbolj obremenjenih cest. V soboto ne priporočajo potovanja med 8. in 14. uro v smeri proti Hrvaški ali nazaj, v nedeljo pa pozno popoldne.

Priporočajo tudi, da si za pot vzamete dodaten čas, da se od doma odpravite mirno in da vozite varno, da ne bo prihajalo do prometnih nesreč. "Vsaka prometna nesreča bo namreč botrovala dodatnim kolonam, ki lahko ta konec tedna dosežejo tudi 10 kilometrov in več," dodaja Janežičeva.

Al. Ma.