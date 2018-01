Čas za vpis na srednje šole in v dijaške domove

Šolsko leto 2018/19

23. januar 2018 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pristojno ministrstvo je objavilo razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2018/19. Skupno je odprtih 23.644 vpisnih mest, 220 več kot lani.

To je tudi precej več od števila učencev, ki letos končujejo osnovno šolo. Teh je 17.085 (lani 17.448), so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kakšen je pa razrez teh 23 tisoč razpisanih mest?

Nižje poklicno izobraževanje - 624

Srednje poklicno izobraževanje - 6.584

Srednje strokovno izobraževanje - 9.348

Splošna gimnazija - 5.782 - od tega zasebne šole 504

Strokovna gimnazija - 1.306



Razpisana mesta po končanem srednjem poklicnem izobraževanju:

Poklicno-tehniško izobraževanje - 2.824

Srednji poklicni tečaj - 272

Maturitetni tečaj - 390 - od tega v zasebnih 30



Nekatere šole bodo začele izvajati nove programe. Na Šolskem centru Ravne na Koroškem se bo začel izvajati program Farmacevtski tehnik, na Šolskem centru Šentjur izobraževalni program Veterinarki tehnik, na Gimnaziji, elektro- in pomorski šoli Piran program Elektrikar, na Srednji tehniški šoli Koper program Mehatronik operater, na Gimnaziji Brežice program Gimnazija – športni oddelek, na Šolskem centru Celje pa bodo z novim šolskim letom začeli izvajati izobraževalni program Ustvarjalec modnih oblačil (PTI), v katerega se bodo lahko vpisovali dijaki, ki so prej že končali srednješolski izobraževalni program.

Omenjene programe bodo sicer šole izvajale, samo če se bo ob roku za prijavo v program prijavilo zadostno, v razpisu natančno določeno število kandidatov.

Informativna dneva bosta v petek, 9. februarja 2018, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri. Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 5. aprila. Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najpozneje do 10. aprila, na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah.

