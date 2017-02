Učenci in dijaki stojijo pred naslednjo stopničko na svoji izobraževalni poti

Za študente je na voljo 18.895 mest, za dijake 23.440

10. februar 2017 ob 07:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Študentje in dijaki se bodo lahko danes in v soboto na informativnih dnevih seznanili s študijskimi in srednješolskimi programi, na katerih bi želeli nadaljevati šolanje.

Da bi se laže odločili, bodo v izobraževalnih ustanovah zanje pripravili predstavitve programov - fakultete bodo bodočim študentom vrata večinoma odprle ob 10. in 15. uri, srednje šole pa večinoma ob 9. in 15. uri.

Za bodoče študente je na voljo 18.895 mest, za dijake 23.440.

Na informativnem dnevu se bodo lahko prihodnji dijaki in študentje podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, s samim poklicem oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja.

Pogumno sprašujte!

Tako kot vsako leto bodo bodočim brucem na informativnih dnevih pomagali študenti oziroma študentske organizacije. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je zanje pripravila brošuro z opisanimi vsemi ljubljanskimi fakultetami in akademijami, ki jih bodo delili na različnih infotočkah. Predstavniki mariborske študentske organizacije bodo pomoč nudili pred samimi fakultetami.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je pred informativnimi dnevi obiskovalce pozvala, naj čim bolj izkoristijo vse, kar jim bodo šole v tem času ponujale. Ob tem je pomembno, da naberejo čim več koristnih informacij, na podlagi katerih bodo presodili, kaj si v resnici želijo, je poudarila.

Pomembni datumi:

Srednje šole bodo prijave za vpis sprejemale do 4. aprila.

Najpozneje do 7. aprila bo šolsko ministrstvo na spletnih straneh objavilo stanje prijav po posameznih programih, nato pa najpozneje do 21. aprila odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest.

Do 25. aprila bodo lahko učenci prijavo prenesli na drugo šolo oz. v drug program, najpozneje do 6. junija pa bodo obveščeni o morebitni omejitvi vpisa.

Do 4. aprila bo tudi rok za prijavo v dijaški dom.



Z novim šolskim letom poskusno uvajanje vajeništva

Največja novost v prihodnjem šolskem letu bo poskusno izvajanje vajeništva, ki ga bodo izvajali v programih mizar, kamnosek, gastronomske in hotelske storitve ter oblikovalec kovin - orodjar. Izvajali jih bodo šolski centri Novo mesto, Slovenj Gradec, Škofja Loka, bežigrajska srednja poklicna in strokovna šola, ljubljanska srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola, izolska srednja šola in Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci.

Trenutno je namreč v proceduri v državnem zboru zakon o vajeništvu, ki v slovenski šolski sistem uvaja dualni sistem izobraževanja. Po njem bodo dijaki, ki se bodo odločili za vajeništvo, del šolanja opravili na šoli, del pa kot praktično usposabljanje pri delodajalcu.

Največ se jih namerava vpisati v srednje strokovne programe

Podatki, ki jih je na podlagi nekaj manj kot 12.500 odgovorov dijakov do sredine januarja zbral Zavod za zaposlovanje RS, kažejo, da se namerava nekaj več kot 39 odstotkov dijakov vpisati v srednje strokovne programe, nekaj manj kot 32 odstotkov pa na gimnazije.

Nekaj več kot 14 odstotkov dijakov se namerava vpisati na nižje in srednje poklicne programe, nekaj več kot 13 odstotkov pa odgovora še ni vedelo. Le nekaj manj kot 0,4 odstotka sodelujočih dijakov šolanja ne namerava nadaljevati, 1,3 odstotka pa jih računa, da bo šolanje nadaljevalo v tujini.

Po podatkih iste raziskave dijaki, ki se vpišejo v programe srednjega strokovnega izobraževanja, največkrat izberejo zdravstveno nego, sledijo strojni tehnik in predšolska vzgoja. Tisti, ki se vpišejo v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, pa najpogosteje izberejo programe frizer, avtoserviser in računalničar.

Na drugi strani podatki zavoda za zaposlovanje kažejo, da je bilo na trgu delovne sile lani največ prostih delovnih mest na področjih predelovalne dejavnosti, gradbeništva, raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter na področju trgovine vzdrževanja in popravila motornih vozil.

T. H.