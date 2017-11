Če bo Šami deportiran, bo Levica interpelirala ministrico za notranje zadeve

Vlada je odločanje o usodi Ahmada Šamija vrnila MNZ-ju

16. november 2017 ob 17:34,

zadnji poseg: 16. november 2017 ob 23:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je pregledala vse pravne možnosti, kaj lahko stori glede statusa Ahmada Šamija, in ugotovila, da nima pristojnosti, da bi lahko v to zadevo posegla, je pojasnil zunanji minister Karl Erjavec. Stranka Levica ob morebitni deportaciji napoveduje interpelacijo ministrice za notranje zadeve.

Po besedah karla Erjavca je bilo na seji vlade izpostavljenih veliko pravnih vidikov, kako bi se lahko lotili tega primera. Pogovarjali so se zlasti o možnosti ugotavljanja obstoja interesa države, da Šami ostane v državi in dobi dovoljenje za začasno prebivanje v skladu z 51. členom zakona o tujcih.

Ta določa izjeme, zlasti ko gre za osebe, ki so uspešne na znanstvenem, kulturnem in športnem področju, v konkretnem primeru pa teh elementov vlada ni zaznala, je povedal Karl Erjavec. Možnost odločanja po tem členu je namreč v preteklih dneh napovedal premier Miro Cerar.

Cerar brez večine

Predsednik SD-ja Dejan Židan je pojasnil, da so bili na mizi različni predlogi, predsednik vlade Cerar pa je ugotovil, tako domneva Židan, da za nobenega nima potrebne večine, zato je to točko umaknil oz. zaustavil.

Židan je napovedal, da se bo sam še naprej zavzemal za to, da se človečnost v Sloveniji kaže z dejanji, ne le velikimi besedami. Vendar ni želel pojasniti, za katero rešitev si je sam prizadeval. Zanj je sicer sprejemljiva vsaka rešitev, ki ohranja človeško dostojanstvo, in "Slovenija to v praksi, če hoče, tudi zmore". Se pa Židan strinja, da mora biti katera koli rešitev sprejeta po pravni poti.

Vladna razprava je končana

Generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič je pojasnila, da vlada ni dosegla soglasja o interesu Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje Ahmadu Šamiju. Vlada je s tem razpravo končala.

Kozlovičeva je povedala, da postopek deportacije Šamija po njenih besedah ni bil nikoli ustavljen, rok za izvedbo pa je šest mesecev.

Ob tem je še zatrdila, da Cerar ni nikoli pozval k zaustavitvi postopkov ali k temu, da bi organ sprejel drugačno odločitev. V torek pa je bil Šami po besedah Kozlovičeve le pozvan v azilni dom, da se seznani s tem, v kakšnem postopku je. Izročitev se po njenih besedah izvede dogovorno, torej ko so organi obeh držav, v tem primeru Slovenije in Hrvaške, dogovorjeni za izročitev.

O vsem naprej zdaj odločajo upravni organi. "Če bo nova vloga, bo organ znova odločal, če tega ne bo, pa sledi zaključek postopka, ki ni bil nikoli prekinjen," je ponovila Kozlovičeva.

Slab vpliv na policiste

Kritično so se na dogajanje v primeru Šami odzvali tudi v Združenju policistov Slovenije. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, jih "žalosti, da so nad neodvisnostjo policistovega dela, ki ga opravlja, prevladale politična volja in odločitve, ki slabo vplivajo na vladavino prava in opravljanje poklica policista".

Levica bi interpelirala ministrico

Poslanska skupina Levica bo v primeru deportacije sirskega begunca Ahmada Šamija predlagala interpelacijo zoper ministrico za notranje zadeve Vesno Györkös Žnidar, so sporočili iz Levice. Poleg tega ob dogajanju na seji vlade tudi menijo, da je premier Miro Cerar "podlegel pritiskom desnice in spremenil svojo odločitev".

Če bodo v Levici interpelacijo predlagali, pričakujejo, da jih bodo pri tem podprli v SD in vsi tisti poslanci, ki so se jasno zavzeli za Šamijeve pravice. Za vložitev interpelacije je namreč potrebnih deset podpisov poslancev, v poslanski skupini Levice pa jih je pet.

Györkös Žnidararjeva je po njihovem mnenju sicer "kriva, da smo se v tej situaciji sploh našli". Ministrico so v odzivu na dogajanje na seji vlade tudi označili kot "izgonom naklonjeno".

