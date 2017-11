Center za mednarodno sodelovanje in razvoj omogočil številne posle v tujini

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj Slovenijo s svetom povezuje že 50 let

22. november 2017 ob 16:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Nikoli v središču pozornosti, nikoli na naslovnicah časopisov ali vpleteni v škandal, a vseh 50 let nepogrešljiva podpora slovenskemu gospodarstvu in politiki," je v imenu predsednika države na slovesnosti ob 50 letnici delovanja Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (CSMR) dejal Ernest Petrič, ki je navzoče pozdravil v imenu predsednika republike. Zdajšnji in nekdanji zaposleni so uspeh centra pripisali predvsem zglednemu ekipnemu delu ter odličnemu kolektivu.

"Danes je CMSR usmerjen v prihodnost. Ponosni smo, da naši projekti pripomorejo k gospodarskemu razvoju tako držav partneric kot tudi Slovenije. Prebivalcem držav partneric zagotavljajo javno infrastrukturo. Ta je pogoj za njihov razvoj, hkrati pa našim podjetjem omogočajo prodor na tuje trge," je dejal direktor CMSR Gašper Jež.

CMSR je ena od prvih ustanov v Sloveniji, ki je s svojim strokovnim znanjem, raziskovalnim delom in povezovanjem začela spodbujati mednarodno gospodarsko sodelovanje slovenskih podjetij in promocijo Slovenije v tujini. To počne še danes s tem, da slovenskim podjetjem zagotavlja analitično in raziskovalno podporo pri njihovih aktivnostih na tujih trgih. Obenem tujim podjetjem, z zagotavljanjem ekonomskih in pravnih analiz, omogoča lažji vstop na slovenski trg.

Slovenija donatorica razvojne pomoči manj razvitim

Ena izmed pomembnejših dejavnosti CMSR je tudi izvajanje projektov bilateralne razvojne pomoči Republike Slovenije. Slovenija namreč ni samo prejemnica pomoči, s članstvom v EU je postala tudi donatorica. V ta namen je CMSR od leta 2007 namenil že skupno 20 milijonov evrov donatorskih sredstev in s tem omogočil izvedbo projektov v višini 60 milijonov evrov. Pri tem je pomembno, da so te posle v tujini praviloma izvajala slovenska podjetja, velikokrat z lokalnimi podizvajalci. Večina sredstev je bila usmerjenih v ekološke, izobraževalne in energetske projekte v državah v razvoju. Več kot tretjina teh projektov je bila izpeljana v Črni gori, kjer je CMSR prisoten že od začetka izvajanja bilateralne razvojne pomoči Republike Slovenije. Projekti, sofinancirani s pomočjo donacij RS, so bili izpeljani še v Makedoniji, BiH, Srbiji, Albaniji, Kosovu in drugje.

Slovesnosti ob 50. obletnici so se udeležili številni poslovni partnerji, nekdanji in sedanji sodelavci ter predstavniki gospodarske in politične sfere iz Slovenije in mnogih tujih držav.

Zahvale najzaslužnejšim

Ob tem so predstavniki centra podelili zahvale posameznikom, ki so posebej pomembno vplivali na razvoj centra. Prejeli so jih: eden izmed ustanoviteljev centra in njegov nekdanji direktor prof. Boris Cizelj, pomemben sodelavec centra Mojmir Mrak terpredsednik uprave SID banke in predsednik sveta CMSR Sibil Svilan. Sibil Silvan se je za izkazano čast zahvalil, vendar je prejeto zahvalo želel takoj izročiti v druge roke. Menil je, da si jo najbolj zasluži zdajšnji direktor Gašper Jež, saj CMSR ne bi mogel imeti boljšega vodje.

Zgodovina Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj

Začetki CMSR segajo v sredino 60. let prejšnjega stoletja, ko je bil znotraj Visoke šole za politične vede (danes FDV) ustanovljen Center za proučevanje in sodelovanje Jugoslavije z državami v razvoju. Center se je kasneje osamosvajal in največji razcvet doživel v 80-ih letih, ko je pomenil model sodelovanja z gospodarstvom in z mednarodnimi partnerji. Pripravljal je številne študije s področja gospodarstva in mednarodnih odnosov in že takrat povezoval slovensko in takrat jugoslovansko gospodarstvo s svetom. V 80-ih letih je razvil tudi še danes aktualno področje ocenjevanj kreditnih sposobnosti držav. V 90-ih letih je CMSR v obdobju tranzicije iskal nove poti v samostojni Sloveniji in pričel nuditi podporo gospodarstvu pri poslovanju z EU. Leta 2007 sta ustanoviteljstvo Centra prevzela SID Banka in Republika Slovenija. Zadnje desetletje CMSR po javnem pooblastilu izvaja bilateralno razvojno pomoč Republike Slovenije. Hkrati ohranja svoje prvotno poslanstvo in izvaja ekonomske analize in raziskave, pri čemer je osrednja dejavnost izdelava ocen državnega tveganja po lastni metodologiji. Pomemben del delovanja so tudi publicistika in pravne raziskave ter analize.

CMSR želi svoje poslanstvo nadaljevati kot razvojni center. Osnovni cilj delovanja ostaja promocija in spodbujanje mednarodnega sodelovanja Slovenije.

Luka Lukič, Elen Batista Štader