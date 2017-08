Cerar: Bomo obstali na mestu ali glasovali za razvoj?; Nasprotniki: Vlada zavaja.

Referendumska kampanja za zakon o 2. tiru se je začela

25. avgust 2017 ob 18:04

Ljubljana,Divača - MMC RTV SLO, STA

Vladna delegacija na čelu z Mirom Cerarjem si je v spremstvu stroke in gospodarstva ogledala izvlečni tir na progi med Divačo in Koprom. V Ljubljani so se medtem sestali nasprotniki projekta.

Slovenski premier Miro Cerar je ob tej priložnosti izpostavil, da se začenja čas za razmislek o tem, ali bomo obstali na mestu ali pa glasovali za zakon in s tem za razvoj. Po ogledu gradbišča izvlečnega tira je slovenski premier izrazil veselje, da njegova gradnja poteka v skladu s časovnim in finančnim načrtom. Dela bodo jeseni po njegovih besedah zaključena. Še posebej ga veseli, da pri gradnji sodelujejo slovenska podjetja, kar je po njegovih besedah zelo pomembno, saj s tem povečujejo zaposlenost. Drugi tir naj bi sčasoma sicer ustvaril 9 tisoč delovnih mest.

Da je gradnja ključna za razvoj gospodarstva, Slovenskih železnic (SŽ) in Luke Koper, je poudaril tudi infrastrukturni minister Peter Gašperšič. "Za projekt smo dobili široko podporo zalednih držav, Evropske komisije, Evropske investicijske banke in verjamem, da bodo tudi državljani prepoznali pomen razvojnega projekta in bo na referendumu zmagal glas za," je dejal.

Medtem ko se je vladi na terenu pridružil prvi mož SŽ Dušan Mes, predstavnikov Luke Koper ni bilo. "Vemo, da imamo v upravi v samem vrhu vsaj eno osebo, ki kaže zadržanost do tega projekta, kar me izredno čudi. Vemo, da Luka Koper, nadzorni svet in uprava, načelno podpira gradnjo in pričakujem, da bo s strani uprave v prihodnjih dneh in tednih izkazana bolj odločna podpora projektu, ki je nenazadnje prav v veliko podporo Luki," je njihovo odsotnost komentiral Cerar.

Pomen drugega tira za gospodarstvo sta poudarila tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Boštjan Gorjup.

Razpis za pripravljalna dela že zunaj

Državni sekretar in vodja projekta drugi tir Jure Leben je izpostavil, da je bil danes objavljen razpis za pripravljalna dela na drugem tiru. "Vrednosti so vrednotene na 20 milijonov evrov brez DDV. Gre za projekt sedanjosti in ne smemo več čakati, da nas prehitijo," je dejal.

Razpis za izbiro izvajalca pripravljalnih del, in sicer za gradnjo dostopnih cest, je Direkcija RS za infrastrukturo danes objavila na svojih spletnih straneh. Prijave zbirajo do 10. oktobra, ko bo v prostorih direkcije v Mariboru tudi javno odpiranje ponudb. Izbrani izvajalec bo moral ceste zgraditi v 12 mesecih od uvedbe v delo.

Nasprotniki projekta prepričani, da vlada zavaja

Sestali so se tudi nasprotniki vladnega projekta, ki so v Ljubljani pripravili novinarsko konferenco. Kot so opozorili, trasa drugega tira z obratom proti Trstu, kot si jo je zamislila vlada, ne varuje vodonosnikov in ne pridobiva na višini. Vlado so ob tem obtožili, da zavaja. Ob tem so bili kritični tudi do objavljenega razpisa za pripravljalna dela, še preden je vlada podpisala pogodbo za geološka dela.

"V tej trasi je močan vodotok vodonosnikov, med 80 in 260 litri na sekundo," je na novinarski konferenci dejal profesor na ljubljanski strojni fakulteti in avtor ene od različic projekta drugi tir Jože Duhovnik. Zavrnil je tudi po njegovem mnenju zavajajoče podatke vlade, da bo s projektom zagotovila 3000 delovnih mest. Po njegovi oceni je zaradi predrage investicije realnejše pričakovati 300 novih delovnih mest z nizko dodano vrednostjo.

Jazbinšek: "Vladi se kar naenkrat mudi"

"Vladi se s projektom drugega tira kar naenkrat mudi," je ocenil tudi Miha Jazbinšek, ki se ukvarja s skladnostjo prostorskega planiranja in izvajanja projektov z zakonodajo. V objavljenem razpisu za izbiro izvajalca pripravljalnih del za drugi tir ne vidi logike. Napovedal je, da bo vlado, ki do danes ni potrdila izvajalca za geološka dela, prijavil zaradi zlorabe javnih sredstev.

Pobudnik referenduma in vodja gibanja Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič, ki je sklical današnjo novinarsko konferenco, se je sicer znova obrnil na ustavno sodišče, tokrat v zvezi s telekomunikacijskimi operaterji in SMS-donacijami. Kot je pojasnil, jim le T-2 od štirih telekomunikacijskih operaterjev omogoča prejemanje donacij prek SMS-sporočil.

Zahteva za sklic izredne seje DZ-ja

Poslanski skupini SDS in Nove Slovenije, dva nepovezana poslanca ter samostojni poslanec Andrej Čuš pa so danes vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi razpravljali o enakosti položaja v referendumski kampanji. Menijo namreč, da je vlada s tem, ko si lahko zagotovi sredstva za financiranje referendumske kampanje, v nepošteni prednosti pred pobudniki referenduma, ki te zakonske možnosti nimajo.

Vlada je namreč sprejela sklep, da bo sodelovala v referendumski kampanji v podporo uveljavitvi zakona o drugem tiru in si v ta namen iz tekoče proračunske rezerve zagotovila sredstva v višini 97.000 evrov.

Poslanci so opozorili tudi, da so za svoje referendumske kampanje posebne račune odprla tri državna podjetja, in sicer Slovenske železnice, Dars in 2TDK. Kot so poudarili, je na podlagi zakona o volilni in referendumski kampanji financiranje s strani državnih podjetij prepovedano.

G. K.