Dovolj podpisov za referendum o zakonu o drugem tiru

Verodostojnost podpisov bodo preverjali

20. junij 2017 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pobudniki referenduma o zakonu o drugem tiru so zbrali 41.600 podpisov, kar je dovolj za razpis referenduma. Zbirali jih bodo še do četrtka, ker "potrebujejo močno rezervo.

"Zbiranje podpisov kljub doseženemu številu 40.000 še ni končano," je povedal pobudnik Vili Kovačič na novinarski konferenci inicitaive Davkoplačevalci se ne damo. "Potrebujemo močno varnostno rezervo, kajti oblast, ki je napovedala, da do tega referenduma ne sme priti, je goljufiva in izrazito nedemokratična," je bil oster.

Pobudnik referenduma je vlado označil za goljufivo, z argumentom, da je premier Miro Cerar koprskemu županu Borisu Popoviću obljubil "fiktivni dvojni tir". Slednji je zato po obrnil hrbet referendumu v zameno za dodatne občinske nadzornike v Luki Koper, zamenjavo direktorja Luke in konec policijskih preiskav zoper njega, je prepričan Kovačič.

Duhovik: Dogovor je koruptiven

Tudi profesor na ljubljanski strojni fakulteti in avtor ene od različic projekta Jože Duhovnik meni, da je sklep vlade o tem, da bo Slovenija dobila dvotirno progo, posledica "koruptivnega dogovora" med Cerarjem in Popovičem in da vlada nima namena zgraditi dvotirno progo, ampak želi ustvariti vtis, kako bi rada začela graditi obravnavani projekt.

Kot je ponovil Duhovnik, ki je sicer v Londonu in se je v novinarsko konferenco vključil preko spleta, je referendum potreben, ker vladni projekt zagotavlja izgradnjo proge šele leta 2026, še danes pa ni jasna niti njegova vrednost.

Cena hitro pada

Pojasnil je, da je imela vlada izhodiščno osnovno ceno za projekt najprej postavljeno pri 1,4 milijarde evrov, nato jo je znižala na 1,2 milijarde, na seji komisije DZ za nadzor javnih financ pa je bilo govora o 980 milijonih evrov. Tej številki je treba po besedah Duhovnika dodati še 100 milijonov za povečanje samega premera cevi, kar pomeni, da bo osnovna cena 1,1 milijarde evrov in ne pod milijardo evrov, je dodal.

Naš predlog ostaja enak, štirikilometrski predor, takšno širitev pa je možno narediti do leta 2022, je še poudaril in dodal, da se še vedno zavzemajo za srečanje s strokovnjaki vseh različic projekta v naslednjih treh mesecih.

Jospipovič: Tir naj bo ob obstoječem tiru

Kovačiču in Duhovniku se je na konferenci pridružil še neodvisni strokovnjak za področje geografskih raziskav Damir Josipovič. Tudi slednji je poudaril, da je širitev železniške proge med Koprom in Divačo nujna, a mora biti drugi tir zgrajen ob obstoječem tiru. To je okoljsko najsprejemljivejša in najcenejša opcija, je izpostavil.

Vladni projekt po opozorilih Josipoviča prinaša možnost zrušitve flišnih vbodov tinjansko-vinjanskega tunela, poseganje v kraško pretakanje in napajanje vodonosnika, prinaša neizmerne količine vgrajenega betona in neprimerne lokacije odlagališč izkopanega materiala. Kritičen je bil tudi do nevključitve stroke in laične javnosti v pripravo projekta.

"Zakon, ki ga napadamo z referendumom, uzakonja dolgoročno korupcijo, ob tem pa za več kot 14 let podaljšuje izgradnjo proge med Koprom in Divačo," je zatrdil. Prebivalce Črnega Kala je Kovačič pozval, naj ne sledijo Popoviču in se zavzamejo za tisto različico gradnje železniške proge, ki bo dosegljiva do leta 2022, sicer bo Luka Koper dolgoročno oškodovana, pokrajina Črnega Kala in Kraškega roba pa degradirana, je dodal.

Al. Ma.