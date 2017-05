Bo podpisov za referendum o 2. tiru dovolj? Vlada gre s projektom naprej.

Referendum bi projekt ustavil

15. maj 2017 ob 18:01,

zadnji poseg: 15. maj 2017 ob 19:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je v DZ vložil 4.500 podpisov za začetek zbiranja podpisov za referendum za zakon o drugem tiru. Vlada gre kljub temu s projektom naprej.

Referendum je Kovačič označil kot priložnost Slovenije za nov začetek in poudaril, da pri njihovih prizadevanjih ne gre za strankarsko akcijo. Predsednik DZ-ja Milan Brglez bo moral zdaj razpisati 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za referendum. Če Kovačiču uspe zbrati tolikšno število podpisov, bo vladni projekt tako rekoč končan.

Kovačič v četrtek pričakuje prve pobude za razgovore v DZ-ju glede nadaljnjih potez in priznava, da zbrati 40.000 podpisov ne bo lahko, a si obeta zadostno podporo. Pričakuje, da jih bo med političnimi strankami morda podprl tudi ZL.

Pojasnil je, da člani civilne iniciative med drugim zahtevajo, da se projekt financira s slovenskim denarjem in izvaja s slovenskim znanjem. Denar, ki bi ga prispevale zaledne države in EU, bi nadomestil "na račun zmanjšanja korupcijskih tveganj". Kot sporno ocenjuje tudi izbiro trase in korupcijska tveganja, celoten projekt pa je označil kot "predvolilni projekt stranke SMC".

Gašperšič: Referendum je proti interesom države

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je pobudo za zbiranje podpisov označil kot posledico ozkih interesov posameznikov, ki niso v korist države. Napovedal je, da si bo vlada še naprej prizadevala državljane prepričati o pomenu projekta. "Naš cilj tako še vedno ostaja, da gradnjo projekta začnemo še letos," je poudaril Gašperšič in hkrati priznal, da bo delo v primeru neuspelega zakona o drugem tiru precej oteženo.

"Ne razumemo ozkih interesov pobudnikov referenduma, ki se celo imenujejo Za davkoplačevalce gre, saj je več kot očitno, da ti interesi niso v korist Slovenije in njenih državljanov," je povedal Gašperšič. Ponovil je, da pobuda neposredno ogroža možnost črpanja evropskega denarja, v nadaljevanju pa možnost pridobitve posojila Evropske investicijske banke in možnost sodelovanja zalednih držav.

SMC: Referendum bi škodil Sloveniji

Uradna govornica SMC-ja Lilijana Kozlovič je o Kovačičevi potezi dejala, da je nespametna, neodgovorna in predvsem škodi Sloveniji. "Primorke in Primorci, Slovenke in Slovenci, gospodarstveniki in cela Evropa čakajo na izgradnjo 2. tira, ki je ključen za nadaljnji razvoj našega okna v svet, Luke Koper," je poudarila in dodala, da v stranki vztrajajo, da se mora gradnja začeti še letos.

Ob tem je ljudi pozvala, naj ne "sodelujejo pri takšnih političnih igrah, temveč da podprejo projekt 2. tir". Po njenem mnenju vložitev podpisov zmanjšuje tudi ugled Slovenije v mednarodni skupnosti.

Pomemben projekt, vendar preveč nejasnosti

V koalicijskih strankah SD in DeSUS pa so v prvih odzivih previdni. V obeh strankah poudarjajo pomen izgradnje drugega tira, vendar tudi, da gre pri referendumu za legitimno in demokratično pravico, glede projekta pa ostajajo številna odprta vprašanja.

"Še danes ne vemo, koliko bo projekt stal, kakšen bo dogovor z Madžari in kot zadnje še, kaj pomeni izgradnja še enega tira," je dejal vodja poslancev SD-ja Matjaž Han. Stranka v referendumski kampanji ne bo sodelovala, bodo pa sodelovali v pogovorih o nejasnostih. Ocenil je, da v postopku sprejemanja zakona ni bilo odgovorjeno na vsa vprašanja, za kar je po njegovem mnenju najbolj odgovoren Gašperšič.

Vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša pa je poudaril, da ne ve, koliko se Kovačič zaveda, da zaradi referenduma lahko izgubimo možnost pridobitve evropskega denarja. Sam meni, da to ni prava odločitev, obenem pa je spomnil tudi na napovedi stranke, da bodo temeljito gledali pod prste vsem tistim, ki bodo projekt izvajali in ga vodili.

Se pa strinja, da finančna konstrukcija projekta še ni dovolj jasna in pričakuje, da bodo v prihodnosti zadeve bolj konkretne.

S civilno iniciativo nadaljujejo sestankovanje

Če jim zakona ne bi uspelo uveljaviti, se bo Slovenija na evropski razpis prijavila kot država. "Ne bomo imeli jasno definiranega investitorja, ne bomo imeli možnosti vključevanja zalednih držav, ne bomo imeli možnosti napovedanih kapitalskih vložkov," je opomnil.

Dodal je, da nadaljujejo sodelovanje s svetom za civilni nadzor projekta, znova se bodo sestali v sredo. "Ključno pri tem je, da se s to civilno iniciativo dogovorimo o ustrezni oceni vrednosti projekta. To je tista glavna točka, o kateri se bomo še pogovarjali ter nato uskladili razhajanja med njihovo in našo oceno," je pojasnil minister. Prav tako nadaljujejo dogovarjanje z Madžarsko, ki je po Gašperšičevih besedah še vedno zelo zainteresirana za sodelovanje.

Svet za civilni nadzor projekta je vložitev podpisov podprl, a opozoril, da se referendumska pobuda ne bi smela zlorabiti v politične ali zasebne namene in materialne koristi. Menijo, da se vlada referendumu lahko izogne, "če bo ustrezno prilagodila samo izvedbo zakona in pri tem prisluhnila predlogom stroke, civilne družbe, nadzornih institucij in opozicije glede znižanja vrednosti naložbe, načina financiranja in nadzora nad projektom".



Podporo referendumu so napovedali tudi v Sindikatu vojakov Slovenije.

A. Č.