Cerar: Predlog sprememb ustave avstrijske Koroške je nedopusten

Berkova: Predlog je mišljen v dobri veri

16. februar 2017 ob 17:22,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 17:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski državni vrh se odziva na dogajanje na avstrijskem Koroškem. Premier Cerar ga je označil za nedopustnega, predsednik države Pahor pa se je sešel z veleposlanico Avstrije v Sloveniji.

Premier Miro Cerar je na Twitterju zapisal: "Predlog, da se kot uradni deželni jezik Koroške v novi deželni ustavi navede zgolj nemški jezik, je nedopusten." "Naša vlada skupaj s pristojnima ministroma Gorazdom Žmavcem in Karlom Erjavcem bo naredila vse, da zaščiti slovenščino na avstrijskem Koroškem," je ob tem dejal v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju.

Pahor z veleposlanico

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je sešel z veleposlanico Republike Avstrije Sigrid Berko. Strinjala sta se, da je treba v dialogu poiskati rešitev, ki bo v prvi vrsti sprejemljiva za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, so sporočili z urada predsednika republike. Veleposlanica je v pogovoru predstavila zakonsko in politično ozadje omenjenega predloga spremembe deželne ustave in poudarila, da je bil predlog mišljen v dobri veri. Sogovornika sta na koncu poudarila, da so odlični odnosi med Slovenijo in Avstrijo velikega pomena in da si je zanje treba prizadevati.

Osnutek nove deželne ustave avstrijske Koroške predvideva, da bi kot deželni jezik vpeljali zgolj nemščino. To je naletelo na ogorčen odziv tamkajšnje slovenske narodne skupnosti, pa tudi na kritike v Sloveniji.

Razprava slovenske politike

O osnutku nove koroške deželne ustave naj bi po napovedih med drugim govorili na tokratnem sestanku koalicijskih partnerjev, prihodnji teden pa bosta o tem vprašanju na skupni seji razpravljala tudi parlamentarna komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter odbor za zunanjo politiko.

