Cerar: SMC se vidi v koaliciji strank, ki jo želi oblikovati Šarec

Cerar zanikal namige o razkolu v stranki

13. junij 2018 ob 17:56,

zadnji poseg: 13. junij 2018 ob 21:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik SMC-ja Miro Cerar je po seji izvršnega odbora stranke dejal, da se SMC vidi v koaliciji strank, ki se zavzemajo za odprto, svobodomiselno in razvojno usmerjeno družbo, takšno koalicijo pa želi oblikovati predsednik drugouvrščene stranke na volitvah, LMŠ-ja, Marjan Šarec. "Če mu uspe sestaviti stabilno koalicijo, bomo del te koalicije tudi mi," je dodal.

Kot je še dejal v izjavi za medije po seji, na kateri so razpravljali o povolilnih namerah stranke, si v SMC-ju želijo tudi, da bi v taki koaliciji lahko uresničevali programske cilje stranke in da bi se nadaljevali dobri rezultati dozdajšnje vlade s SMC-jem na čelu. Cerar se je po volitvah sicer že dvakrat sešel s Šarcem, danes pa so se na skupnem pogovoru srečali tudi z Alenko Bratušek. Na srečanju so predsedniki strank po Cerarjevih navedbah preverjali, "katere so naše programske sorodnosti, da bomo videli, kakšno vlogo lahko skupaj odigramo v morebitnem oblikovanju koalicije". Predsednik republike Borut Pahor je že pred volitvami napovedal, da bo prvo priložnost za sestavo vlade najprej podelil relativnemu zmagovalcu volitev, Janezu Janši, prvaku SDS-a, ki so ji volivci zaupali 25 poslanskih mandatov. Cerar je danes poudaril, da je SMC vedno bila stranka, ki se je znala pogovarjati in ni zavračala konstruktivnih pogovorov. A če bi do pogovora s predsednikom SDS-a prišlo, bi mu Cerar pojasnil stališče, ki ga je zastopal že v volilni kampanji, ko je večkrat zatrdil, da ne želi sodelovati z Janševim SDS-om, je povedal. Cerar zavrnil namige o sporih v stranki

Očitke o sporih v stranki, predvsem med Cerarjem in Milanom Brglezom, je predsednik SMC-ja zavrnil. "Odkar SMC obstaja, se želi prikazati, da pri nas obstajajo razkoli. Tega v SMC-ju ni. Smo svobodomiselna stranka, imamo različna mnenja, ki jih potem uskladimo in nastopamo enotno," je bil odločen. Na vprašanje, ali bi v koaliciji raje videl Levico ali NSi, je prvak SMC-ja odvrnil, da je prezgodaj govoriti o tem, kakšna bo nova koalicija. Ob tem je poudaril, da morajo tisti, ki imajo odgovornost za sestavo koalicije, opraviti svoje delo. "Pri tem bo SMC konstruktivno sodeloval in zastopal svoj program," je dodal. Ta proces po njegovih besedah ne bo enostaven, mora pa se končati v dobro Slovenije. Po njegovi presoji je tudi še prezgodaj "zavzeti kakršno koli stališče" o kandidatu za predsednika DZ-ja. Napovedal je, da se bodo intenzivni pogovori o tem začeli prihodnji teden pred konstitutivno sejo DZ-ja.

Sestanek Šarec–Cerar–Bratušek

Danes so se na skupnem pogovoru sicer že srečali Šarec, Cerar in Alenka Bratušek. Govorili pa so o morebitnem sodelovanju, so pojasnili v LMŠ-ju, kjer pa podrobnejše vsebine niso razkrili. Dodali so le, da vse strani pogovor ocenjujejo kot konstruktiven. "Vnovič se je potrdilo, da je prisoten interes za sodelovanje, zato bodo pogovore nadaljevali," so dodali v stranki LMŠ.

Šarec, ki se je z LMŠ-jem na predčasnih državnozborskih volitvah uvrstil na drugo mesto, se je sicer s predsednikoma SMC-ja in Stranke Alenke Bratušek po volitvah ločeno že srečal, obema strankama pa je poslal tudi vabilo k oblikovanju koalicije za prihodnost. To je sicer poslal vsem novoizvoljenim parlamentarnim strankam, razen SDS-u. Srečal se je tudi s predsednikom SD-ja Dejanom Židanom, prvakom DeSUS-a Karlom Erjavcem in predsednikom NSi-ja Matejem Toninom.

G. K.