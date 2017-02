Cerar z gospodarstveniki na obisku v Dubaju

Emirati se zanimajo za turizem, hrano in izobraževanje

14. februar 2017 ob 17:35

Dubaj - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Miro Cerar je na delovnem obisku v Združenih arabskih emiratih. Obisk je začel z udeležbo na Svetovnem vladnem vrhu v Dubaju. V programu je tudi srečanje s političnim vrhom emiratov.

Svetovni vladni vrh si utrjuje sloves nekakšnega dubajskega Davosa, s to razliko, da namesto gospodarskih tem v ospredje postavlja vprašanja boljšega vodenja vlad in javnih uprav. Približno 7.000 delegatov z vseh koncev sveta v Dubaju izmenjuje izkušnje in poglede na prihodnost, o slovenskih je spregovoril premier Miro Cerar.

Nismo na pragu četrte etape industrijske revolucije, pač pa že globoko v njej. Slovenija se tega zaveda, v procesih digitalne transformacije pa sledi visokim okoljskim standardom in trajnostnemu razvoju, je pred avditorijem poudaril premier Cerar. Ob pozitivnih učinkih digitalizacije je slišati tudi resna svarila, da te spremembe prinašajo številne pasti. Denimo, da delitvena ekonomija, ki sicer poceni marsikatero storitev, lahko reže delovna mesta ali pa suši državne proračune.

Da gre za svetovni proces, ki predstavlja velik izziv, ko gre za povezovanje vlad, gospodarstva, znanosti in civilne družbe, je že ob začetku mednarodne konference opozoril minister za javno upravo Boris Koprivnikar.



Medtem pa svoje poslovne priložnosti v Dubaju iščejo tudi predstavniki devetih slovenskih podjetij, večinoma iz informacijsko-komunikacijskega sektorja, danes so v dubajskem tehnološkem parku, katerega temeljna naloga je prav pomoč pri prodoru tujih podjetij na tukajšnji trg. Gospodarstvenikom pomoč nudi tudi politika in tako gre razumeti popoldanski sprejem Cerarja pri njegovem emiratskem kolegu in zunanjem ministru, ki sta pokazala velik interes za večjo dostopnost emiratov do slovenskega zdraviliškega turizma, prehranske industrije in izobraževalnega sistema.



A. Č., Luka Robida, Radio Slovenija