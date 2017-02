Čuš o videu z domnevnimi mamili: "To je poskus politične likvidacije"

"Posnetek je prvič zakrožil po interni pošti SDS-a"

11. februar 2017 ob 19:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Neodvisni poslanec Adnrej Čuš, ki zanika uživanje mamil, je prepričan, da je video z domnevnimi mamili iz leta 2012, poskus diskreditacije, pa tudi politične likvidacije.

Potem, ko je včeraj poslanska skupina SDS v parlamentarno proceduro ponovno vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, je prišlo v javnost tudi drugo ime osebe iz posnetka, na katerem so v središču skupine mladih domnevno mamila. Na posnetku je sicer jasno viden zgolj in samo obraz poslanca Andrej Čuša, a ta zanika uživanje prepovedanih mamil, je poročala TV Slovenija.

Posnetek iz leta 2012, ki je v torek zaokrožil po internetu in na katerem je jasno viden bivši poslanec SDS-a, sedaj neodvisen poslanec, Andrej Čuš. "Glede na dobre odzive na moje razprave v DZ-ju, se mi zdi, da je ta video, ki je bil najprej predvajan na Janševi Novi 24TV, ni samo poskus diskreditacije ampak bolj poskus politične likvidacije," je pojasnil Čuš.

Sam pravi, da drog, sploh kot takrat še aktiven športnik, nikoli ni užival. V sobo pa je v trenutku, ko ga je posnela kamera vstopil, ker je slišal razbirajnje in je želel preveriti kaj se dogaja. "V eni izmed sob sem slišal dretje in razbijanje in sem vstopil ter želel pomiriti strasti ampak sem videl, da so ljudje v drugem svetu," je nadaljeval Čuš.

Na posnetku tudi SDS-ov Gašper Pečar?

Na posnetku naj bi bil tudi, in sicer po poročanju Sveta na Kanalu A, Gašper Pečar, nekdaj stažist evropske poslanke Romane Tomc in občinski svetnik, a se na klice za komentar ni odzval, je še poročala TV Slovenija. Iz SDS-a pa so kljub temu odgovorili, da zagovarjajo ničelno toleranco do prepovedanih drog ter da v skladu s tem tudi ravnajo.

Posnetek je poslanec Čuš sicer prvič videl, ko je poslanski mandat prevzemal od Branka Mariniča, potem pa naj bi zaokrožil po interni pošti SDS-a, je še povedal Čuš. "Matoz je predlagal, da bi podal anonimno ovadbo proti prisotnim v sobi ampak potem sem se odločil za poslanski mandat in povedano mi je bilo, da bo slej ko prej video v javnosti, saj bo policija to raztrobila in predala medijem," je še navedel Čuš in dodal, da mu je tako svetovala poslanka SDS-a Anja Bah Žibert.

Bah Žibertova se je v sporočilu za javnost, ki ga je objavila na enem od družabnih omrežij, odzvala, da gre pri trditvi, da naj bi mu dve leti po dogodku odsvetovala prijavo zgodbe policiji, za absurd brez primere. Vsak zdravorazumski človek se sprašuje, kaj je Čuš počel dve leti in predvsem zakaj dogodka, v katerega je vpleten on in ne SDS, ni prijavil takrat, ko se je dogajal, je po poročanju TV Slovenija še zapisala.

VIDEO Andrej Čuš zanika uživanje mamil

G. K.