Čuš: Nisem užival drog. V SDS-u podali predlog za testiranje funkcionarjev.

Posnetek, kjer je razvidno uživanje kokaina, bo preiskala tudi policija

10. februar 2017 ob 16:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po objavi posnetka, na katerem se neznani mladi moški pogovarjajo pred črticami kokaina, v ozadju pa je viden poslanec Andrej Čuš, je stekel besedni dvoboj med Čušem in njegovo nekdanjo stranko SDS. Ta je v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge.

Nepovezani poslanec Andrej Čuš, sicer nekdanji poslanec SDS-a, na omenjenem posnetku sicer droge ne uživa. Posnetek je komentiral v javnosti in predstavil, kot je navedel na Twitterju, svojo "plat zgodbe poskusa politične likvidacije s strani Janeza Janše". Posnetek je, tako Čuš, nastal leta 2011 po delovnem posvetu podmladka SDS-a.

Po njegovih besedah so se po posvetu zabavali na Bledu, ob vrnitvi v središče, kjer so prenočevali, pa je v eni sobi zaslišal razbijanje. Ob vstopu je bil priča dogajanju, kot je razvidno na posnetku. Mladino je opozoril in pozval, naj prenehajo, z dogajanjem pa je seznanil vodstvo stranke. Po Čuševih besedah je oseba, ki je snemala, zatrdila, da je posnetek izbrisala.

Zaradi strahu dogodka ni prijavil policiji

A ga je, kot pravi, čez leto dni prejel na svoj prenosni telefon, posredoval pa ga je tudi predsedniku stranke Janši in tedanji generalni sekretarki Anji Bah Žibert. Pred tem, ko je Čuš januarja 2013 prevzel poslanski mandat od Branka Mariniča, pa ga je Bah Žibertova posvarila, da je vprašanje časa, kdaj bo posnetek prišel v javnost, če bo prevzel funkcijo, je zatrdil Čuš. Dodal je še, da v skladu z navodili generalne sekretarke dogodka tudi ni prijavil policiji. Danes sicer obžaluje, da tega ni storil že ob samem razkritju dogajanja. A kot pojasnjuje, je bil star 21 let, zmeden in v strahu.

Čuš sicer poudarja, da je v času nastanka posnetka treniral judo in bil podvržen stalnemu testiranju na droge. V četrtek je pozval k testiranju poslansko skupino SDS-a, stranko pa k razkritju identitete drugih navzočih na posnetku. Ti so po Čuševih navedbah še vedno člani stranke, razen oseba, ki je najbližje mamilom na mizi, ki da je morala zaradi posnetka že tedaj izstopiti iz SDS-a.

Posnetek pritegnil pozornost policistov

Na Generalni policijski upravi so pojasnili, da bo policija omenjeni primer preverila, če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno katero koli uradno pregonljivo kaznivo dejanje. "Če bodo razlogi za sum potrjeni, potem bomo ukrepali v skladu z zakonskimi pooblastili in o vseh ugotovitvah obvestili državno tožilstvo," so napovedali.

SDM: Na delovnih vikendih ni bilo drog

V SDS-u konkretno ne odgovarjajo, ali so posnetek od Čuša res prejeli. Je pa Janša na Twitterju navedel, da Čuš "glede mamilarskega posnetka debelo laže". "Vprašanje je zgolj, ali to počne v treznem ali opitem stanju." Tudi Bah Žibertova je na družbenem omrežju zapisala, da se Čuš vse bolj zapleta, da manipulira in zavaja. "Očitno ima res velik problem. Na ta način svojih težav ne bo rešil," je navedla.

V SDM-u, podmladku SDS-a, so ocenili, da Čuš s preusmerjanjem pozornosti nanje zgolj rešuje svojo glavo. Zagotavljajo namreč, da se uživanje prepovedanih drog ni dogajalno na nobenem delovnem vikendu SDM-a. Kot so navedli v sporočilu za javnost, se zavedajo težave mamil med mladimi in si bodo prizadevali sooblikovati pogoje v državi, ki mladih ne bodo silili v zatekanje k mamilom, temveč jim bodo omogočili kakovostno in produktivno mladost.

SDS po posnetku predlaga nov zakon

V poslanski skupini SDS-a pa so neposredno po javnem pregovarjanju s svojim nekdanjim poslancem v parlamentarni postopek vložili predlog zakona za obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Takšen zakon so predlagali sicer že leta 2011. Menijo namreč, kot so navedli v današnjem sporočilu za javnost, da je sprejem tega zakona neizogiben zaradi odgovorne politike in preglednosti delovanja javnih funkcionarjev ter odgovornosti do državljank in državljanov.

Cilj predlaganega zakona je v javnem interesu zagotavljanja transparentnosti delovanja funkcionarjev ter preventivno delovanje na področju prepovedanih drog in posledično s povezanostjo z njihovim prometom ter koruptivnih ravnanj. V javnem interesu je vedenje, ali slovenski politiki pri vodenju politike jemljejo prepovedane droge, so navedli.

Namen predlaganega zakona je urediti obveznost testiranja za funkcionarke in funkcionarje na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, organizacijo, postopek testiranja in objavo poročila o ugotovitvah testiranja. Funkcionarji po tem zakonu so poslanci državnega zbora, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji. Z zakonom se tudi določa, da se mora vsak funkcionar enkrat v koledarskem letu svojega mandata udeležiti testiranja na prisotnost prepovedanih drog v organizmu.

L. L.