Decembra poostren nadzor nad vozniki, dodatni hitri testi za preverjanje vpliva drog

8. december 2017 ob 07:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Lani so vinjeni vozniki povzročili vsako tretjo nesrečo s smrtnim izidom, 11 oseb pa je umrlo zaradi voznikov pod vplivom drog. Policija z agencijo za varnost prometa in nevladniki začenja s preventivno akcijo opozarjanja na te nevarnosti.

Direktor agencije za varnost prometa Igor Velov opozarja, da so podatki o uporabi drog med slovenskimi vozniki zaskrbljujoči. Na podlagi raziskave, ki jo je v lanskem letu izvedla agencija, je skoraj eden od treh vprašanih že užival prepovedane droge, kar osem odstotkov vprašanih pa je pod vplivom drog tudi že sedlo za volan. Od teh jih tretjina to počne redno.

Marihuana, kokain in amfetamini

Med drogami, ki se najpogosteje pojavljajo pri slovenskih voznikih, prevladujejo marihuana, kokain in amfetamini. Letos je policija na terenu izvedla 2.500 hitrih testov za prisotnost drog. 559 voznikov je test odklonilo, zaradi česar so ostali brez vozniškega dovoljenja, 753 pa jih je bilo napotenih na strokovni pregled. V 122 primerih je strokovni pregled potrdil prisotnost drog.

Po besedah Ivana Kapuna z Generalne policijske uprave so mladi prepričani, da bodo policiste prenesli naokoli, če bodo uživali droge. Policist se namreč pri nadzoru prometa najprej osredotoči na preverjanje prisotnosti alkohola. A Kapun opozarja, da lahko policija s hitrimi testi, ki jih ima na voljo, hitro preveri, ali je voznik užival tudi droge. Vožnja pod vplivom teh je prepovedana in se kaznuje v odvzemom vozniškega dovoljenja in 1.200 evri kazni, je opozoril.

Poostren nadzor med 11. in 24. 12.

V decembru začenjajo z nacionalno preventivno akcijo, ko bodo po vsej Sloveniji preverjali, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Agencija za varnost prometa je zato kupila dodatnih 1.000 hitrih testov in jih predala policistom. Vsaka policijska uprava bo izvedla tudi vsaj en nadzor tako, da bo zaprla določeno območje in pri vsakem vozniku preizkusila, ali vozi pod vplivom alkohola ali drog.

Apel na pristojne za možnost prevoza

Pod drobnogledom pa bodo tudi gostinski lokali, kjer bodo nadzorovali točenje alkohola vinjenim in mladoletnim osebam. Po besedah Marka Verdenika iz združenja Drogart sami pri delu na terenu opažajo, da se ljudje za vožnjo po tem, ko so popili alkoholne pijače ali vzeli kakšne substance večkrat odločijo v krajih, kjer je ponudba alternativnih možnosti prevoza manjša. Zato pristojnim svetujejo, naj zagotovijo možnosti za varen prevoz v nočnem času, na primer z drugačno organizacijo javnega prevoza in večjo dostopnost taksi storitev.

"Kot družba moramo skupaj narediti korak naprej in postati zrelejši. Sesti za volan pod vplivom alkohola ali drog mora postati družbeno nesprejemljivo, ne glede na to ali govorimo o prednovoletnem času ali pa katerem koli drugem mesecu v letu," je še dodal Velov.

