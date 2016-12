DeSUS od vlade prihodnje leto pričakuje 40 milijonov za upokojenski regres

Če jih vlada ne zagotovi, DeSUS pričakuje težave v koaliciji

21. december 2016 ob 17:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko je vlada podpisala dogovor s sindikatom Fides in sindikati javnega sektorja, je predsednik DeSUS-a Karl Erjavec ocenil, da so se razmere v Sloveniji izboljšale, zato pričakuje, da bo vlada v prihodnjem letu zagotovila 40 milijonov za upokojenske regrese.

Ob tem je Erjavec dejal, da so se že s prejšnjim finančnim ministrom Dušanom Mramorjem dogovorili, da bodo za letne dodatke upokojencem namenili 19 milijonov evrov, a ob izboljšanih razmerah DeSUS pričakuje, da bo vlada prihodnje leto vsem upokojencem izplačala regres, k čemur jih zavezuje tudi koalicijska pogodba.

Erjavec je to vprašanje odprl že na sestanku koalicije, ki se je sicer dogovorila o vladni obravnavi predloga, s katerim bi upokojencem s 40 leti pokojninske dobe zagotovili zvišanje pokojnin na 500 evrov. Je pa Erjavec ob tej priložnosti odprl tudi vprašanje regresa za upokojence, a je, kot je dejal, naletel na slabo voljo, zlasti pri ministrici za finance Mateji Vraničar Erman.

Če ne bo regresa, bodo v koaliciji težave

DeSUS bo pri tej zahtevi vztrajal, še napoveduje Erjavec in dodaja, da bo premierja Mira Cerarja s sklepi organov stranke še seznanil. Prepričan je, da bo Cerar tej zahtevi prisluhnil, saj so upokojenci najranljivejša skupina. "Če tega posluha ne bo, pa lahko pričakujemo zelo resne težave pri delovanju koalicije," je pojasnil. Če torej zahteva ne bo uresničena, bodo v DeSUS-u to po njegovih besedah šteli "za kršitev koalicijske pogodbe in zlasti za zelo neetično politiko".

Sicer pa se v stranki DeSUS pripravljajo na februarski kongres stranke, kjer bo Erjavec edini kandidat za predsednika stranke. To se je zgodilo prvič v zgodovini stranke, kar po Erjavčevih navedbah kaže na veliko zaupanje članic in članov stranke.

L. L.