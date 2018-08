DeSUS za podpredsednika DZ-ja predlaga Branka Simonoviča

Tretji kandidat za podpredsednika DZ-ja

28. avgust 2018 ob 16:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko sta bila za podpredsednika državnega zbora že potrjena Tina Heferle iz LMŠ-ja in Jože Tanko iz SDS-a, je poslanska skupina DeSUS-a za tretjega podpredsednika predlagala poslanca Branka Simonoviča.

Odločanje o zadnjem podpredsedniku je predvideno za izredno sejo DZ-ja v sredo, dnevni red pa bo najverjetneje še danes potrdil kolegij predsednika DZ-ja.

V poslanski skupini DeSUS-a so prepričani, da bo Branko Simonovič glede na dosedanje karierne kompetence in osebnostne lastnosti funkcijo podpredsednika DZ-ja opravljal z najvišjo mero odgovornosti, navajajo v obrazložitvi. Simonovič je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Na svoji poklicni poti je opravljal kar nekaj odgovornih funkcij, med drugim je bil štiri leta podžupan Občine Izola, 20 let direktor hotela Delfin, zadnja leta pa je opravljal funkcijo generalnega sekretarja stranke.

Podpredsedniško mesto v DZ-ju je stranki DeSUS sicer pripadlo, ko so se mu med koalicijskimi pogajanji odrekli v SMC-ju.

La. Da.