Dopolnjeni predlog proračuna z več sredstvi za osnovne šole

Vlada v DZ vrača dopolnjen predlog proračuna

26. oktober 2017 ob 18:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada v DZ vrača dopolnjen predlog proračuna za leto 2019, ki ohranja skupni obseg prihodkov in dohodkov nespremenjen in hkrati prinaša več sredstev za osnovne šole.

V predlogu proračuna za leto 2019 so prihodki določeni v višini 9,75 milijarde evrov, odhodki pa v višini 9,70 milijarde evrov. Presežek bo znašal 53,8 milijona evrov, kar je 0,1 odstotka bruto domačega proizvoda.

Sprejeti dopolnjeni predlog se od prvotnega predloga razlikuje le v dodatno zagotovljenih sredstvih za investicije v osnovne šole pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, so pojasnili na finančnem ministrstvu.

Gre za tri milijone evrov, za kolikor se bodo znižala sredstva za odškodnine pri ministrstvu za finance v okviru bilance prihodkov in odhodkov. Višine skupnih prihodkov, skupnih odhodkov in proračunskega presežka tako ostajajo nespremenjene, prav tako tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Kljub presežku je treba krepiti finance

Zdaj bodo lahko poslanci in poslanske skupine do 8. novembra k dopolnjenemu predlogu proračuna za leto 2019 vlagali dopolnila, do katerih se bodo 10. novembra opredelili člani odbora DZ-ja za finance in monetarno politiko. V obravnavi v DZ-ju je tudi predlog sprememb proračuna za leto 2018, oba skupaj pa bi lahko DZ sprejemal na redni novembrski seji, ki se začne 13. novembra.

Predlog obeh proračunov, ki se bosta po celem desetletju primanjkljajev spet lahko pohvalila s presežkom, sta 5. oktobra poslancem na izredni seji predstavila predsednik vlade Miro Cerar in finančna ministrica Mateja Vraničar Erman. Kot sta dejala, moramo kljub presežku vztrajati pri nadaljnji krepitvi javnih financ.

Prednostne naloge vlade tudi v predlogu novega dveletnega proračuna ostajajo nespremenjene, in sicer so to infrastruktura, znanost in zaposlovanje, zdravje in varnost v najširšem pomenu.

G. K.