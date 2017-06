Državni svet ni izglasoval veta na zakon o športu

Čim prej naj se pripravi kolektivna pogodba za šport

6. junij 2017 ob 19:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Od 34 navzočih državnih svetnikov je veto na zakon o športu podprla zgolj peterica, 27 svetnikov pa je glasovalo proti. Konec maja sprejeti zakon o športu bo tako nadomestil stari zakon iz leta 1998.

Pobudnik za veto je bil Sindikat športnikov Slovenije, predlog pa je nato v proceduro vložila interesna skupina delojemalcev, in sicer zaradi vprašanj, povezanih z zaposlovanjem športnikov. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič, vodja interesne skupine delojemalcev v državnem svetu (DS), je izpostavil, da je predlagatelje veta med drugim zmotila določitev šestih izjem zakona o delovnih razmerjih pri zaposlovanju športnikov, ki jih po Semoličevem mnenju ni mogoče utemeljiti in je med drugim mogoče veriženje pogodb celo do deset let.

Tomaž Boh, državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za šport, je med drugim pojasnil, da "športnikov in zaposlenih v športu ni mogoče obravnavati tako, kot tiste v gospodarstvu in javnem sektorju, zato so to uredili z dodatnimi členi, saj športnih dejavnosti med drugim ni mogoče izvajati v osemurnem dnevnem delu ali 40-urnem tedenskem".

Izpostavil je, da je povečanje dostopnosti državljanov do gibalnih dejavnosti in nujno potrebne posodobitve zakonske ureditve v skladu z novimi razmerami v športu doma in po svetu, in zatrdil, da zakon daje športnikom in delavcem v športu veliko boljše pogoje za delo kot dosedanji in daje tudi ustrezno zaščito. "Zakon daje pomembno mesto športnikom tudi po koncu kariere, z dvojno kariero popravljamo bistvene pomanjkljivosti prejšnje ureditve," je izpostavil Boh.

Šport ne more biti izjema

Tudi Semolič je priznal, da v prejšnjih razpravah v DS-ju nihče ni oporekal navedbam, da bi zakon bolje uredil to področje kot doslej. "Toda delojemalci so podali predlog za še en resen poskus, da bi bolje uredili delovnopravno zakonodajo za ljudi, ki so poklicno ali amatersko vezani na šport. Poskus je bil narejen nekoliko prepozno in nekaterih rešitev za športnike in strokovne delavce ni bilo mogoče uveljaviti v parlamentarni proceduri," je navedel Semolič.

Ob tem je dejal, da se zavedajo razlik že med poklicnimi športniki, tistimi v individualnih panogah in kolektivnih igrah, kaj šele med omenjenimi in amaterji. Zato to ni preprosto urejati, a šport sam po sebi ne more biti izjema pri urejanju delovnopravnih vprašanj, je dejal.

V sindikatu športnikov sicer priznavajo, da so izjeme pri zaposlovanju celo pomagali sooblikovati, a le, če bi se te opirale na kolektivno pogodbo. Ker te niso predvidene, v boju proti uveljavitvi novega zakona napovedujejo tudi morebitno ustavno presojo ali referendum.

Kolektivna pogodba za šport

Predlog, da se čim prej pripravi kolektivna pogodba za šport, je v razpravi v DS-ju podal tudi svetnik in sindikalist Drago Ščernjavič, ki je veto tudi podprl, enako kot sindikalista in svetnika Semolič in Branimir Štrukelj.

Zakon so nato javno podprli svetniki Mirko Kozelj, Janko Požežnik in predsednik odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret, ki bi bil v DS izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov. Ta je izpostavil, da se za vodenje klubov in zvez ne bi odločal skoraj nihče, če bi bila delovna zakonodaja v celoti uveljavljena v športu. "Za to je daleč premalo denarja, poleg tega pa predsedniki društev s svojim premoženjem odgovarjamo za poslovanje," je navedel Ropret in izpostavil izjave podpore zakonu, ki so bile objavljene v ponedeljek.

Oglasili so se namreč skupina nekdanjih vrhunskih športnikov, varuh športnikovih pravic in Olimpijski komite Slovenije (OKS), ki so podprli zakon v obliki, kot ga je 30. maja izglasoval državni zbor. Takrat je za zakon izmed 75 navzočih glasovalo 40 poslank in poslancev, proti pa jih je bilo 14.

G. K.