DZ: Kakšna bo usoda zakonske novele o financiranju zasebnih šol?

Za razpravo je predvidenih šest ur in pol

15. december 2017 ob 08:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci bodo razpravljali o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero želijo izpolniti ustavno odločbo glede financiranja zasebnih osnovnih šol.

Mnenja o višini financiranja razširjenega programa so deljena celo v SMC-ju, dodatno so presojo zapletla še vložena dopolnila. Končna odločitev je zato negotova.

SMC in DeSUS sta na pristojnem odboru potrdili rešitev, po kateri bi država obvezni javni program v zasebnih osnovnih šolah financirala 100-odstotno, razširjenega javnega programa pa ne bi financirala. V SMC-ju o tem niso enotni. 12 njihovih poslancev je vložilo dopolnilo, po katerem bi razširjen program financirali v 65 odstotkih. Ne glede na to, ali bo dopolnilo sprejeto, pa zagotavljajo, da bodo novelo zakona podprli. Podobno naj bi bilo v DeSUS-u.

Novele ne podpirajo v SD in Levici ter poslanki Stranke Alenke Bratušek, saj se zavzemajo za spremembo ustave glede tega vprašanja. Na drugi strani ji nasprotujeta tudi SDS in NSi, saj zagovarjata 100-odstotno financiranje javnega programa v zasebnih osnovnih šolah, kot je to naložilo ustavno sodišče. To rešitev predlagata tudi z dopolnili.

Za drugo branje novele zakona o financiranju izobraževanja imajo poslanci danes na voljo šest ur in pol.

Vmesno poročilo o Teš 6

DZ bo razpravljal tudi o vmesnem poročilu o javnem naročanju pri Tešu 6, ki ga je pripravila preiskovalna komisija DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6. Ta je ugotovila, da so za izogibanje javnemu naročanju pri omenjeni naložbi politično odgovorni nekdanji ministri Andrej Vizjak, Andrej Bajuk, France Križanič, Matej Lahovnik ter nekdanja predsednika vlade Janez Janša in Borut Pahor.

G. C.