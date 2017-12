DZ: Odbor za obrambo pregleduje številna dopolnila k predlogu zakona o obrambi

Kritično mnenje zakonodajno-pravne službe DZ o predlogu zakona o obrambi

1. december 2017 ob 07:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor za obrambo obravnava predlog novega zakona o obrambi. Opozicijske poslanske skupine SDS, Levica in NSi, ki skupaj štejejo 30 poslancev, predlogu niso naklonjene, nekaterih pomislekov pa kljub načelni usklajenosti ne skrivajo niti v koaliciji.

Povod za pomisleke je tudi kritično mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, ki je predlog ocenila za nepregleden, vprašala se je celo, ali ustreza ustavnemu okviru. Odgovor na mnenje je ministrstvo za obrambo zajelo v 30 dopolnil, ki jih je koalicija uskladila.

V četrtek je koalicija pregledala tudi dopolnila opozicije. Pri tem je sklenila, da so nekatera zanjo sprejemljiva, druga ne, je po usklajevanju povedal poslanec SMC-ja Marjan Dolinšek in dodal, da bo šele na seji odbora znano, ali lahko zakon dobi še kakšen opozicijski glas in s tem potrebno večino.

Predlog zakona se sicer sprejema z dvotretjinsko večino navzočih poslancev in ne vseh poslancev.

G. C.