DZ: Velika podpora omejitve izvršbe nizkih dolgov na nepremičninah

Drugi dan 38. redne februarske seje

13. februar 2018 ob 08:36,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 18:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na redni seji v državnem zboru so poslanci izkazali široko podporo noveli zakona o izvršbi, ki bo preprečila, da bi dolžniki z nizkimi dolgovi ostali brez nepremičnine, v kateri živijo.

Novela, ki jo je pripravilo Ministrstvo za pravosodje, bo zdaj sodiščem naložila, da morajo upoštevati načela sorazmernosti, vključiti v proces center za socialno delo, ki bi dolžniku lahko pomagal pri plačilu dolga, in dolžniku dati možnost, da se izvršba odloži, če obstaja možnost poplačila dolga.

Prav tako novela prinaša dodatno varovalko, s katero omogoča, da lahko dolžnik tudi po poteku roka osmih dni od vročitve sklepa o izvršbi, vendar najpozneje do izdaje odredbe o javni dražbi, predlaga, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe ali naj se opravi izvršba na drugi nepremičnini.

Minister za pravosodje Goran Klemenčič je novelo predstavil kot odgovor na t. i. socialne izvršbe, ko prihaja do deložacij zaradi nizkih zneskov, ki jih dolgujejo dolžniki. Poleg koalicijskih poslancev je novelo v drugi obravnavi podprl tudi večji del opozicije.

Prenos alternativnih kazni

S 46 glasovi za in nobenim proti je DZ sprejel novelo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki jo je pripravilo ministrstvo za pravosodje. Novela nadzor nad alternativnimi zapornimi kaznimi prenaša na upravo za probacijo.

Pravosodni minister Klemenčič je ob tem pojasnil, da novela nekatere pristojnosti nad izvrševanjem alternativnih kazni zapora, kot sta na primer hišni zapor ali delo v splošno korist, prenaša na novo ustanovljeno upravo za probacijo oz. probacijsko službo. Vladna novela prinaša tudi določbe, ki omogočajo izvrševanje sankcij, ki jih izrečejo mednarodna sodišča. Prav tako jasneje ureja področje prostovoljstva in naloge pravosodnih policistov.

Novela o posebnih pravicah manjšin

Državni zbor je tudi sprejel novelo zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti v vzgoji in izobraževanju. Po navedbah vlade novela jasneje določa obvezo znanja obeh jezikov za poučevanje v dvojezični šoli ter zavezo države, da bo financirala programe na visokošolski ravni in podpirala izobraževanje učiteljev. Za novelo je glasovalo 50 poslank in poslancev, nihče ni bil proti.

Nova pravila odstranjevanja tovornih vozil

DZ je z 51 glasovi za in štirimi proti podprl novelo zakona o cestah, ki med drugim ureja problematiko odstranjevanja poškodovanih in pokvarjenih tovornih vozil na hitrih cestah in avtocestah.

Na novo zastavljeni sistem odstranjevanja poškodovanih in pokvarjenih vozil na avtocestah in hitrih cestah po pojasnilih ministra za infrastrukturo ne posega v pravice uporabnikov, temveč za uporabnike uvaja novosti zgolj v tem, da bo lahko odvoz tovornega vozila opravil tisti izvajalec, s katerim bo Dars po izvedenem javnem razpisu sklenil pogodbo.

Pogodbeni izvajalec odvoza vozil bo lahko svojo storitev zaračunal v skladu s cenikom, v katerem bodo določene najvišje cene, ki jih bo mogoče zaračunati za posamezno storitev.

La. Da., G. C.