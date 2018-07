DZ: Za nadomestilo plače zaprosilo 24 od 54 nekdanjih poslancev

Nekdanji poslanci imajo pravico do nadomestila v vrednosti 80 odstotkov zadnje plače

10. julij 2018 ob 06:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za nadomestilo plače od šest do 12 mesecev je zaprosilo 24 nekdanjih poslancev, kar je deset manj, kot jih je nadomestilo prejemalo po koncu mandata 2014. 15 nekdanjim poslancem je bila pravica do nadomestila že podeljena.

Pretekli petek se je iztekel rok, ko so lahko nekdanji poslanci zaprosili za nadomestilo poslanske plače, ki ga lahko upravičeno prejemajo največ do enega leta. Postava državnega zbora se je na zadnjih volitvah precej spremenila, saj se je iz poslanskih klopi poslovilo kar 54 poslancev, ki niso bili znova izvoljeni ali pa se za ponovni poslanski mandat sploh niso potegovali. Kot denimo Simona Kustec Lipicer, nekdanja vodja poslancev SMC-ja, stranke, ki je v primerjavi s prejšnjo sestavo DZ-ja izgubila največ poslancev. S 34 je njihovo število padlo na deset.

Po prenehanju mandata imajo nekdanji poslanci pravico do nadomestila v vrednosti 80 odstotkov zadnje plače, in sicer največ pol leta (poslanci na mesec zaslužijo med 3.661 in 4.817 evrov osnovne bruto plače). Nadomestilo plače lahko dobijo tisti nekdanji poslanci, ki po prenehanju mandata iz objektivnih razlogov ne morejo nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve.

Po izteku prejšnjega mandata nadomestilo prejemalo 34 poslancev

Nekdanji poslanci sicer nadomestilo plače lahko prejemajo tudi dlje kot pol leta. Pravica se jim lahko podaljša še za največ šest mesecev, če v tem času izpolnijo pogoje za upokojitev. Podaljšano nadomestilo prejemajo tudi poslanci, ki so funkcijo opravljali več mandatov zapored, in sicer tri mesece za vsak mandat, vendar ne več kot pol leta skupaj. Po koncu prejšnjega mandata je nadomestilo denimo prejemalo 34 poslancev, DZ pa jim je izplačal 784.596 evrov.

"V roku je za nadomestilo plače zaprosilo 24 poslank in poslancev. Pravica do nadomestila je bila priznana 15 poslancem, o drugih vlogah še ni bilo odločeno. Od teh, ki so podali vloge, je poslansko funkcijo v več prejšnjih zaporednih mandatih opravljalo pet poslancev, kar pomeni pravico v trajanju 9 ali 12 mesecev, vsi drugi so poslansko funkcijo opravljali en mandat, kar pomeni pravico do šestmesečnega nadomestila," pojasnjujejo v DZ-ju.

Kar nekaj nekdanjih poslancev je ob odhajanju iz DZ-ja napovedovalo, da se bodo upokojili, drugi spet, da se bodo zaposlili v starih službah. Navsezadnje je kar nekaj izmed njih izkoristilo petinsko možnost opravljanja njihovega prejšnjega ali dodatnega dela. Poslanci lahko opravljajo dodatno delo, ki ne presega petine polnega delovnega časa, potrebnega ali določenega za redno opravljanje dejavnosti, če gre "za opravljanje zahtevnejših strokovnih, znanstvenih, pedagoških ali raziskovalnih del".

"Namen navedene izjeme je, da se poslancu omogoči poklicna kontinuiteta, ki je relevantna za ohranitev možnosti nadaljevanja poklica ali dejavnosti po prenehanju poslanske funkcije," je ta poslanska pravica pojasnjena na spletni strani DZ-ja.

Kar nekaj nekdanjih poslancev, ki želijo prejemati nadomestilo plače in so imeli možnost opravljanja dodatnega petinskega dela, je vseeno zaprosilo za prejemanje nadomestila za plačo, in sicer Simona Kustec Lipicer, Jani Möderndorfer, Ksenija Korenjak Kramar, Irene Grošelj Košnik (SMC-ja), Tomaž Gantar in Peter Vilfan (oba DeSUS).

Gregor Cerar