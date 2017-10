DZ: Zakon o urejanju prostora sploh ne bo izvedljiv, meni opozicija

Redna seja DZ-ja

18. oktober 2017 ob 08:17,

zadnji poseg: 18. oktober 2017 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

DZ bo drugič obravnava zakone s področja gradenj in urejanja prostora. Po mnenju ministrstva prinaša fleksibilnost pri prostorskem načrtovanju, opozicija, pa trdi, da se bo zatikalo pri izvedbi.

Predlogi gradbenega zakona, zakona o urejanju prostora ter zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih so junija in julija letos prestali prvo obravnavo DZ-ja, nato jih je matični odbor na začetku oktobra dopolnil s številnimi dopolnili na podlagi opozoril zakonodajno-pravne službe.

Ministrica: Potrebujemo fleksibilne rešitve

"Zadnjih 15 let nas je naučilo, da je treba vzpostaviti pregleden in celovit sistem urejanja prostora in vpeljati nove mehanizme, ki bi omogočali fleksibilnost urejanja prostora, prilagajanje aktualnim razmeram in usklajenost delovanja med nosilci urejanja prostora," je o predlogu zakona o urejanju prostora, ki bo nadomestil zakone o prostorskem načrtovanju, o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in o urejanju prostora, dejala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.

Zakon vpeljuje nove mehanizme, kot so lokacijska preveritev, vladna komisija za prostorski razvoj, postopek prevlade ene javne koristi na drugo v primeru kolizije med različnimi javnimi interesi, strateško prostorsko načrtovanje na regionalni ravni, nov združen postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena po principu vse na enem mestu, je navedla. Zakon naj bi zagotovil več orodij za gospodarjenje s prostorom, predvsem s stavbnimi zemljišči. Opozicija je do predloga kritična

Zvonko Lah (NSi) je menil, da bodo postopki po predlaganem zakonu še daljši, kot so sedaj. Predlagatelj ne upošteva pripomb tistih, ki bodo zakon uporabljali, med njimi občin. "Za koga pa je potem ta zakon," se je vprašal. Jožef Horvat (NSi) je dodal, da so od zakona veliko pričakovali in da so zelo razočarani. Po njegovem mnenju zakon ne bo izvedljiv. Da bodo težave pri izvajanju, se je strinjal tudi Danijel Krivec (SDS). Opozoril je na nepreglednost dopolnjevanja zakona, saj da ob toliko različnih mnenjih zakona z "rokohitrskim" amandmiranjem ni mogoče pripraviti, amandmaji enega zakona vplivajo tudi na vsebino drugih dveh zakonov. Poleg tega zakonskim predlogom niso bili priloženi osnutki podzakonskih aktov. Ljubo Žnidar (SDS) je med drugim opozoril na dodatno finančno breme, ki ga prinaša zakon, predvsem za občine. Obrtniki ogorčeni: Samogradnja je zibelka dela na črno. Ministrstvo: Pravila za vse enaka.



SMC: Treba je narediti red

Dušan Verbič (SMC) je zakonski predlog branil in ocenil, da prinaša pomemben premik, med drugim z regionalnim prostorskim načrtovanjem, več možnostmi za urejanje gradbenih parcel, vladno komisijo za prostorski razvoj. O opozorilih opozicije, da občine zakona ne podpirajo, je dejal, da je stroka in tudi državni svet na seji matičnega odbora zakon podprla. O nasprotovanju opozicije je dejal, da je "politična retorika odraz stališča posameznih poslanskih skupin, ki nimajo interesa, da se naredi bistven premik na področju urejanja prostora". Menil je, da je treba narediti red na področju občinskega prostorskega načrtovanja, se je pa strinjal, da bi bilo treba postopke pospešiti.

Oktobrska redna seja:

- Ponedeljek.

- Torek.



Lažje do dovoljenj, regulirani poklici

Novi zakoni bodo sicer nadomestili obstoječe zakone s teh področij in nadgradili veljavni sistem. Predvidene so novosti med drugim pri pridobivanju gradbenih dovoljenj z manj dokumentacije in s krajšimi postopki ter več pravne varnosti za investitorje, mogoča bo legalizacija določenih nenevarnih nedovoljenih gradenj, okrepili naj bi tudi nadzor pri gradnjah. Pri prostorskem načrtovanju naj bi med drugim lažje uskladili različne javne interese, uvedeno bo strateško prostorsko načrtovanje na regionalni ravni. Nova zakonodaja bo prinesla tudi prenovljeno regulacijo poklicev na tem področju.

Al. Ma.