Plenković: "S Cerarjem sva pokazala politično zrelost in pripravljenost na dialog"

Hrvaška in Slovenija nasprotno o arbitraži

13. julij 2017 ob 07:10,

zadnji poseg: 13. julij 2017 ob 14:56

Zagreb - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Hrvaški premier Andrej Plenković je poudaril, da sta na srečanju s slovenskim kolegom Mirom Cerarjem pokazala politično zrelost in odgovornost za odprtje dvostranskih pogovorov.

Na začetku današnje seje hrvaške vlade je premier omenil tudi tržaški vrh o Zahodnem Balkanu v okviru berlinskega procesa, a je dejal, da sta bila obisk v Ljubljani in pogovor s Cerarjem posebej pomembna za Hrvaško.

Potrdil je, da sta se s Cerarjem pogovarjala o odprtem vprašanju meje ter da Slovenija vztraja pri izvajanju arbitražne sodbe, medtem ko Hrvaška sodbe ne sprejema kot zavezujoče, saj je julija 2015 "po krivdi Slovenije" zapustila arbitražni postopek.

"Pokazala sva politično zrelost in odgovornost kot vodji vlad, da začnemo dialog," je povedal Plenković, ki pričakuje, da bo Cerar septembra obiskal Zagreb.

Izpostavil je, da bo takrat Hrvaška na mizo postavila vrsto odprtih vprašanj med Hrvaško in Slovenijo ter časovnico za njihovo reševanje. Ocenil je, da nerešeni spori "morda tudi brez potrebnih razlogov" že vrsto let obremenjujejo odnose med državama.

Po njegovem mnenju državi več povezuje, kot ločuje, posebej ko gre za gospodarstvo in turizem. "Zato si bomo kot vlada prizadevali, da bi v pomirjevalnem, modrem, racionalnem in argumentiranem dialogu iskali rešitev spora o meji," je še povedal.

Hrvaško zunanjo ministrico Marijo Pejčinović Burić je na seji zaprosil, naj tako kot do zdaj koordinira dejavnosti hrvaških ministrov pri reševanju odprtih vprašanj s Slovenijo ter Bosno in Hercegovino.

"Slovenija bi privolila v pogajanja, če bi dobila več"

Medtem so po poročanju Radia Slovenije na Hrvaškem prepričani, da bi Slovenija privolila v dvostranska pogajanja o meji, če bi v tem dogovoru dobila več, kot je v arbitražni sodbi.

Kljub stališču Hrvaške, da arbitraža zanjo ne velja, ne gre pričakovati, da bo Slovenija popustila pri svojih stališčih, je sinoči v oddaji Otvoreno hrvaške javne radiotelevizije HRT dejal nekdanji namestnik hrvaške zunanje ministrice iz stranke SDP Joško Klisović.

Sredin sestanek premierjev Slovenije in Hrvaške, Mira Cerarja in Andreja Plenkovića, je bil dober in sproščen, je za HRT dejala glavna pravna svetovalka na zunanjem ministrstvu Andreja Metelko-Zgombić. Prepričana je, da bo Slovenija sama spoznala, da je arbitražni sporazum zanjo slab in bo torej sprejela poziv k dvostranskim pogovorom, tokrat z bolj realnimi zahtevami.

Zato pa je Klisović prepričan, da bo Slovenija v kakršne koli prihodnje pogovore vstopala s stališča arbitražne odločitve kot svoje izhodiščne točke in da se bo Hrvaška o njej pač morala pogovarjati.

Klisović hkrati meni, da bo odločitev arbitražnega sodišča glede meje na kopnem s Slovenijo še kako prav prišla Hrvaški pri njenih pogajanjih o meji s Srbijo ali Bosno in Hercegovino. Klisović je sicer še pred dnevi o arbitraži govoril kot o postopku, ki za Hrvaško ne velja in ga ne misli upoštevati.

J. R., Tanja Borčić Bernard, Radio Slovenija