Erjavec: Zaradi Marakeškega sporazuma ne bo niti enega migranta več in niti enega manj

Kakšno bo novo stališče vlade glede mednarodnega dogovora ZN-ja o migracijah?

15. november 2018 ob 08:39,

zadnji poseg: 15. november 2018 ob 10:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada med drugim razpravlja o mednarodnem dogovoru ZN-a o migracijah, ki bo sprejet decembra v Marakešu, saj se zunanjemu ministru Miru Cerarju zdi prav, da se vlada glede na spremenjene okoliščine znova opredeli do dogovora.

Predsednica SAB-a Alenka Bratušek je pred sejo vlade pojasnila, da vladi z odločitvijo ni treba hiteti, ampak lahko počaka na razpravo v DZ-ju. "Pomembneje je, da Slovenija ostane na pravi strani in da se ne obrača po vetru, ker je morda v tem trenutku nekaj populistično bolje slišati," je povedala Bratuškova. Politike je pozvala, naj ne izrabljajo te teme, in prvaka SDS-a Janeza Janšo pozvala k odgovoru, kaj je leta 2006 podpisal v povezavi s tem.

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec je ob prihodu na koalicijsko srečanje spomnil, da so se z globalnim dogovorom ukvarjali že v času, ko je bil zunanji minister, torej v vladi Mira Cerarja. Cilj dogovora je bil po njegovih navedbah predvsem to, da začnejo razpravo o globalnih migracijah, kar je pereče vprašanje.

DeSUS bo po njegovih napovedih podprl mednarodni dogovor o migracijah, saj je zanje sprejemljiv in kot političen dokument ni zavezujoč. Strinjajo se, da je treba to razpravo odpreti na svetovni ravni, saj težave migracij nobena država ne more rešiti sama. "Stališča višegrajske skupine v zvezi s tem so napačna," meni Erjavec, ki je prepričan, da zaradi tega sporazuma ne bo niti enega migranta več in niti enega manj oz. zato ne bomo postali migracijski žep.

Opozorila SDS-a, NSi-ja in SNS-a je tako označil za poskus, da bi iz tega naredili "vročo notranjepolitično razpravo". Po Erjavčevih navedbah mora Slovenija namreč pri tem vprašanju ukrepati v skladu z notranjo zakonodajo in mednarodnimi sporazumi.

Mednarodni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kot je uradni naziv dokumenta, določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Dogovor, katerega pripravo je Slovenija podprla, po navedbah slovenskega zunanjega ministrstva poudarja suvereno pravico držav, da same oblikujejo lastne migracijske politike. Je pravno nezavezujoč dokument in ne prinaša novih mednarodnopravnih obveznosti. V Marakešu bo sprejet z aklamacijo in ne s podpisom.

Dogovor sprejemljiv za Pahorja

Dogovor je kot sprejemljiv za Slovenijo podprl tudi predsednik republike Borut Pahor, ker da gre za prvi resen, sicer nezavezujoč poskus mednarodne skupnosti, da usklajeno ureja vprašanje migracij. V skladu z določbo tega dogovora o polni suverenosti glede migracij pa naj Slovenija sporoči svoje zadržke ali dodatna pojasnila k dogovoru, je predlagal.

Jožef Horvat (NSi) je sicer v sredo na seji odbora za zunanjo politiko v DZ-ju opozoril, da bi vlada odločitev lahko sprejela šele po petkovi nujni seji odbora in izredni seji DZ-ja prihodnjo sredo, ki so jo sklicali na predlog opozicijskih SDS, NSi in SNS, ki dogovoru nasprotujejo.

Kaj določa Marakeški sporazum?

Mednarodni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kot je uradni naziv dokumenta, določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Dogovor, katerega pripravo je Slovenija podprla, po navedbah slovenskega zunanjega ministrstva poudarja suvereno pravico držav, da same oblikujejo lastne migracijske politike. Dokument je pravno nezavezujoč in ne prinaša novih mednarodnopravnih obveznosti. V Marakešu bo sprejet z aklamacijo, in ne s podpisom.

O dogovoru bodo pred sejo vlade predvidoma razpravljali predsedniki koalicijskih strank, ki bodo govorili tudi o predlogu novele zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019, kar bo sicer ena od tem razširjenega koalicijskega vrha v soboto.

Kakšno odškodnino bodo dobili izbrisani?

Vlada bo med drugim obravnavala tudi predlog najustreznejše rešitve za izvršitev odločbe ustavnega sodišča glede odškodnin izbrisanim. Ustavno sodišče je namreč v odločbi marca odločilo o neustavnosti 12. člena zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, s katerim je omejena višina denarne odškodnine, ki se upravičencu lahko določi v sodnem postopku.

Predvidoma bo imenovala tudi v. d.-ja generalnega direktorja Agencije RS za okolje (Arso), potem ko je s položaja odstopil dosedanji generalni direktor Jožko Knez.

G. C.