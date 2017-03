Fides bo le podpisal sporazum o prekinitvi stavke

Podpisovanje bo potekalo do torka

22. marec 2017 ob 13:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Fides bo v petek podpisal sporazum o začasni prekinitvi zdravniške stavke, nasprotujejo pa temu, da bi se tudi nekateri drugi sindikati podpisali pod aneksa.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin sta sporazum o začasni prekinitvi zdravniške stavke parafirala 4. marca, vlada pa ga je potrdila še isti teden. V okviru sporazuma sta parafirala tudi aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike.

Prvi aneks omogoča izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov, drugi aneks pa določa drugačno vrednotenje več zdravniških delovnih mest. Prav tako drugi aneks opredeljuje dve novi delovni mesti, to sta višji zdravnik specialist in višji zobozdravnik/zdravnik brez specializacije z licenco.

Nova vrednotenja bi po predvidevanjih ministrstva za zdravje na letni ravni zdravstveno blagajno lahko stala največ 13,9 milijona evrov, če bi vsi zdravniki izpolnjevali pogoje za napredovanje na višje delovno mesto. Poleg tega so se s Fidesom dogovorili za poseben projekt skrajševanja čakalnih dob, vreden okoli 36 milijonov evrov. V okviru tega projekta nameravajo tudi točno določiti merila za nagrajevanje zaposlenih v zdravstvu. Dodatnega nagrajevanja v okviru projekta skrajšanja čakalnih vrst bodo deležni vsi člani zdravstvene ekipe, ne le zdravniki.

Podpisovali bodo do torka

Podpis dogovora se je načrtoval že prejšnji teden, a se je zamaknil tudi zaradi tega, ker Fides nasprotuje temu, da bi se pod aneks podpisali tudi nekateri drugi zdravniški sindikati, ki so na osrednjih pogajanjih nasprotovali prizadevanjem Fidesa.

Poleg tega se tudi ministrstvom za zdravje, javno upravo in finance ni uspelo časovno uskladiti, da bi hkrati podpisali dokumente. Tako naj bi bili do konca podpisani do torka.

A. Č.