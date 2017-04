Filli umaknil kandidaturo za direktorja RTV Slovenija

Seja programskega sveta odprta za javnost

24. april 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 24. april 2017 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tik pred današnjim glasovanjem o novem generalnem direktorju RTV Slovenija je zdajšnji v.d. generalnega direktorja Marko Filli umaknil svojo kandidaturo. Edini kandidat tako ostaja nekdanji pomočnik generalnega direktorja RTVS-ja za poslovno področje Igor Kadunc.

Kot je dejal Filli, se je za umik odločil po tehtnem premisleku, o njem pa je že obvestil programski svet.

Za izvolitev na mesto generalnega direktorja nacionalne RTV-hiše mora kandidat v 29-članskem programskem svetu zbrati najmanj 15 glasov, kar se ob prejšnjem razpisu tudi po več glasovalnih krogih ni zgodilo.

Predsednik programskega sveta Miran Zupanič je za MMC pojasnil, da bo seja kljub Fillijevemu odstopu potekala, kot je bilo predvideno. S Kaduncem, ki je edini ostali kandidat, bodo opravili razgovor in nato glasovali o podpori. Seveda pa se lahko svetniki še vedno odločijo za drugačen dnevni red seje.

V Kadunčevem programu vodenja je najti napoved, da se bo najprej lotil oblikovanja skupine za spremembe, saj po njegovem mnenju brez sprememb na mnogo področjih ne bo šlo. Izpostavil je, da je treba najti tiste vodje in odgovorne urednike, ki bodo pripravljeni sodelovati pri reševanju težav in potem tudi sodelovati pri izvajanju dogovorjenega.

Filli in Kadunc kandidaturi vložila tudi na prejšnjem razpisu

Kandidaturi sta Filli in Kadunc vložila tudi na prejšnjem razpisu za generalnega direktorja, vendar je programski svet Kadunčevo zavrnil kot nepopolno. Svetniki so se zato januarja za zaprtimi vrati odločali le med Fillijem, nekdanjim vodjem produkcije Televizije Slovenija Igorjem Rozmanom in nekdanjim ministrom za kulturo Urošem Grilcem.

Nobeden od treh kandidatov ni zbral zadostne podpore. V zadnjem krogu odločanja se je programski svet izrekal zgolj o Filliju, a mu ni namenil dovolj glasov. Svetniki so se nato odločili za ponovitev razpisa, čeprav so imeli tudi možnost, da bi glasovanje ponovili čez dva tedna.

