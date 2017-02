Florjančič: Ko delamo napake, je prav, da nas kritizirajo

Novi prvi sodnik je predstavil prednostne naloge

15. februar 2017 ob 14:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Novi predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je po torkovi izvolitvi v funkcijo poudaril, da bodo prednostne naloge poenotenje sodne prakse, boljša organizacija ter trajno izobraževanje.

Florjančič je v svojem programu ob prijavi na mesto predsednika vrhovnega sodišča izpostavil poenotenje sodne prakse ter boljšo organizacijo sodišč. Pričakuje tudi intenzivno trajno izobraževanje sodnikov vse od priprave na sodniško službo dalje. Napovedal je intenziviranje sodelovanja s centrom za izobraževanje v pravosodju pri ministrstvu za pravosodje, želi si tudi več notranjih izobraževanj oz. izmenjave znanj med sodniki in sodišči.

Vprašanja novinarjev so nanesla tudi na zaupanje v sodstvo. Izpostavil je, da bo del javnosti vedno nezadovoljen z odločitvami sodišča, glede na to, da sodišča vedno odločijo v korist ene ali druge stranke.

"Tu ni težave. Bolj je težava, da pridejo ta stališča do izraza pri postopkih imenovanja sodnikov, ko politika to uporablja za obračunavanje s sodniki zaradi odločitev, ki so jih sprejeli v sodnih postopkih," je dejal. Tu je izpostavil pomembnost umika imenovanja sodnikov iz parlamenta, a da se to verjetno ne bo zgodilo kmalu. "Ti napadi sicer niso vedno neupravičeni in kadar delamo napake je prav, da nas kritizirajo. Na podlagi takih kritik se lahko sodniki v prihodnje orientiramo," je še dodal.

Organizacija bremeni tudi specializirana sodišča

Ob novinarskem vprašanju, zakaj v Sloveniji še nimamo niti ene obsodbe bančne kriminalitete, je opozoril na veliko težavo dokazovanja direktnega naklepa, saj na odločitve posameznikov vplivajo različne okoliščine. Spomnil je na predlagane spremembe kazenskega zakonika, ki gredo v smeri, da bi postalo dokazovanje naklepa v teh primerih lažje.

Pomembna naloga, ki se je bodo v sodstvu morali lotiti, je po prepričanju Florjančiča tudi reorganizacija mreže sodišč, kjer bo treba natančno pretehtati, katera merila so pomembna. Opozoril je tudi na težave, s katerimi se soočajo specializirana sodišča; "postopki ne potekajo tako učinkovito, kot bi pričakovali," je dejal novi predsednik vrhovnega sodišča.

Krivda po njegovih besedah ni v slabi izobrazbi sodnikov, temveč so težave organizacijske narave, saj ti sodniki niso obremenjeni zgolj s temi zadevami. "Treba bo premisliti in predlagati spremembe," je dejal.

Glede novega sodnega reda, ki je v začetku leta sprožil nemalo nezadovoljstva v sodniških vrstah, je Florjančič danes ocenil, da je prinesel predvsem kar nekaj negotovosti glede zagotavljanja javnosti v sodnih dvoranah. Tolmačenje ministrstva je po njegovi oceni sicer "nekaj pomagalo, še vedno pa ni razrešilo vseh vprašanj".

