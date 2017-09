Foto: V Stični raja 6.000 mladih katoličanov

36. srečanje Stična mladih

16. september 2017 ob 10:32,

zadnji poseg: 16. september 2017 ob 17:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pri samostanu v Stični se je po oceni organizatorjev zbralo približno 6.000 mladih katoličanov iz Slovenije in zamejstva. Srečanje Stična mladih tako rekoč neprekinjeno poteka že od leta 1981.

V organizaciji Skupnosti katoliške mladine (SKAM) pri samostanu v Stični poteka 36. srečanje Stična mladih, ki se ga po navedbah predstavnice prirediteljev Tine Hočevar udeležuje 6.000 mladih iz Slovenije in zamejstva. "Počasi končujemo dopoldanski del dogajanja na Stični mladih in čakamo na sveto mašo," je povedala. Praznujejo mladost, vero in se krepijo v pričevanju, je dejala. Srečanje poteka pod geslom Velike reči mi je storil Mogočni.

"V dopoldanskem delu Stične mladih smo opravili dijaški in študentski program, med 11.30 in 13. uro so potekale tudi delavnice, med drugim smo imeli Ekumenski dialog, ki ga je popestrila skupina mladih iz Evangeličanske cerkve. Poslušali smo tudi pričevanja manekenke poljskega rodu Anie Goledzinowske," je povedala Hočevarjeva. Ta je izkusila krutost modne industrije, a hkrati "spoznala tudi Boga in njegovo usmiljenje, kar ji je dalo moči za nov začetek".

"Zdaj čakamo na sveto mašo, ki jo bo vodil soboški škof Peter Štumf. Potem končamo to supersoboto s praznovanjem in koncertom Stična benda," je pojasnila.

Mladim v Stični vreme k sreči ni ponagajalo. Tam, v nasprotju s preostalim delom Slovenije, ne dežuje oziroma do zdaj, razen manjše plohe, kot pravi Hočevarjeva, sploh ni deževalo. Maša bo zunaj na prostem, kljub temu pa so dežniki pripravljeni, tudi pelerine, če bi se slučajno obrnilo na slabše, je še dodala Hočevarjeva.

Po podatkih prirediteljev pri ustvarjanju omenjenega srečanja sodeluje več kot 250 prostovoljcev in več kot 35 partnerskih organizacij. Stična mladih je sicer sopomenka za veselje, izkušnjo skupnosti, praznovanje vere in krepitev prostovoljstva mladih, so dodali.

Srečanje Stična mladih z izjemo leta 1999, ko je Slovenijo obiskal papež Janez Pavel II., od leta 1981 poteka neprekinjeno.

Al. Ma., foto: BoBo