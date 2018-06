Foto: V Velenju plakati z nacističnimi simboli

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Eden izmed plakatov v Velenju. Foto: Uporabnik S. C. Dodaj v

Policija preiskuje sum spodbujanja sovraštva

24. junij 2018 ob 15:29

zadnji poseg: 24. junij 2018 ob 15:47

Velenje - MMC RTV SLO, STA

V Velenju so se pojavili plakati, ki vsebujejo nacistično ideologijo in simbole. Vsaj šest jih je bilo izobešenih na avtobusni postaji in na mostu, so sporočili s policije.

Na Policijski upravi Celje so potrdili, da so prejeli prijavo glede vsaj šestih plakatov, ki so bili izobešeni na avtobusni postaji in na mostu. Kdo je plakate obesil, še ni znano, je pa na njih naveden spletni naslov, ki vodi do družbenega omrežja oziroma aplikacije za komuniciranje Discord. Zdaj preiskujejo sum kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva.

Plakati vsebujejo podobe nemškega rajha in nekoliko spremenjen slogan nacistov. Za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva je zagrožena kazen do dveh let zapora.

