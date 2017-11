Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po številnih zapletih in ponovitvah imenovanja novega generalnega direktorja RTV Slovenija je bil na to mesto 24. aprila imenovan Igor Kadunc. Foto: BoBo Sorodne novice Kadunc: Finančno stanje zadovoljivo, skrbijo pa majhne rezerve Igor Kadunc novi generalni direktor RTV Slovenija Dodaj v

Generalni direktor RTV SLO o preteklih mesecih in izzivih prihodnosti

Predstavil bo programsko-produkcijski načrt za leto 2018

8. november 2017 ob 10:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc v pogovoru z mediji ob 11. uri predstavlja svoje polletno vodenje javnega zavoda, govoril pa bo tudi o načrtih za prihodnost.

Igor Kadunc je spomladi prevzel vodenje nacionalne radiotelevizijske hiše in med cilji izpostavil: "Da bi vsi člani posadke v svojih oddelkih delali dobro, da bi si medsebojno pomagali, da bi jim zagotovil najboljše možne "oficirje" tako palube kot stroja. Predvsem bi rad zagotovil, da na komadnem mostu ne bi bilo prerivanja, različnih navodil krmarju ... In potem, da bi pluli proti cilju, ki ga od nas pričakujejo poslušalci, gledalci in iskalci vsebin na novih medijih."

Kaj mu je uspelo in kaj še načrtuje po prvi polovici leta? Pogovor lahko spremljate v živo na MMC RTV SLO.

A. S.