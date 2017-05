Kadunc: Finančno stanje zadovoljivo, skrbijo pa majhne rezerve

22. maj 2017 ob 19:29

Programski svet RTVS je danes prvič prisluhnil poročilu novega generalnega direktorja Igorja Kadunca. Napovedal je, da bo do 20. junija pripravil nabor sprememb, ki jih zavod nujno potrebuje.

Prvih 28 dni na mestu generalnega direktorja je Kadunc označil za "naporne". Poudaril je, da je naletel na zadovoljivo finančno stanje, ki pa zaradi majhnih rezerv nikakor ni razlog za veselje. Napovedal je, da bo do konca junija pripravil rebalans hišnega proračuna, ki pa ne bo prinesel velikih sprememb. Glavnina popravkov se bo nanašala na plačno postavko.

Kadunc je tudi napovedal, da bo vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) programskemu svetu mesečno pošiljalo finančna poročila in poročila o gledanosti programov, kar je pri svetnikih naletelo na dober odziv. Zanimalo pa jih je, kakšni so Kadunčevi načrti z ekipo najožjih sodelavcev generalnega direktorja.

Odgovoril je, da za zdaj ostaja pri ekipi, ki jo je nasledil od predhodnika na direktorskem mestu Marka Fillija. Pojasnil je, da si želi pomočnika za programe in integracijo vsebin, ki ga bo poiskal z razpisom. O morebitnih drugih kadrovskih spremembah se bo odločil do 20. junija.

Svet prisluhnil poročilu varuhinje

Programski svet je na seji prisluhnil tudi poročilu varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Ilinke Todorovski. Posebno pozornost je namenila kritičnim odzivom na prispevek v televizijski oddaji Tednik o hrvaškem glasbeniku Thompsonu in napovedi njegovega koncerta v Mariboru. Dejala je, da so gledalci avtorju prispevka, uredniku Tednika Igorju Pirkoviču, očitali enostranski pristop k tematiki, nekritičnost in populizem.

Kritike je Ilinka Todorovski označila za upravičene. Ocenila je, da je avtor kršil načela nepristranskosti, verodostojnosti, odgovornosti in pravičnosti. Po njenih besedah je prispevek v Tedniku resno opozorilo, da nacionalna RTV-hiša potrebuje temeljito razpravo o poklicnih merilih ustvarjalcev programov. Izrazila je pričakovanje, da se bo vodstvo izreklo o prispevku in tudi ukrepalo.

Svetniki želijo ukrepe zaradi prispevka v Tedniku

Svetniki so tako v razpravi kot z izglasovanimi sklepi pritrdili stališčem varuhinje. Izrazili so pričakovanje, da bo vodstvo zavoda na junijski seji poročalo o ukrepih, ki jih bo sprejelo v povezavi s prispevkom v Tedniku. Obenem so generalnega direktorja pozvali, naj pospeši dejavnosti delovne skupine za posodobitev poklicnih meril.

Sicer je Ilinka Todorovski pojasnila, da mesečno prejme okoli 130 odzivov. Povezani so s servisnimi informacijami, programsko shemo in z jezikovno kulturo, za varuhinjo posebej pomemben sklop pa se nanaša na "vprašanje, kaj je prav in kaj narobe" v programskih vsebinah.

Težava tudi zastarela merila

Vprašanje je po njenih besedah povezano s spoštovanjem novinarskih poklicnih meril in programskih standardov. Poudarila je, da odzivi gledalcev in poslušalcev pritrjujejo ugotovitvi, da med ustvarjalci programa ni splošnega zavedanja o nujnosti spoštovanja poklicnih meril. Težava je tudi v zastarelosti veljavnih meril, ki segajo v leto 2000.

Na današnji seji so se svetniki seznanili tudi z izvedbo programsko-produkcijskega načrta RTVS za letošnje leto, obenem pa prisluhnili poročilu o pripravi izhodišč načrta za leto 2018.

