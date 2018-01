Gre pri spornem posojilu stranki SDS za pranje denarja?

Lokalna policija v Prijedoru v Bosni in Hercegovini je pridržala novinarsko ekipo Sveta in 24UR. Dva novinarja in snemalca so na terenu iskali podatke o Dijani Đuđić. Medtem ko so po poročanju 24 ur intervjuvali mimoidoče, je do njih pristopila lokalna policija in jih na podlagi suma terorizma odpeljala na zaslišanje. Nato so jih izpustili.