Györkös Žnidar: Potrebujemo skrajni ukrep, če migracijski mehanizmi EU-ja odpovejo

Notranja ministrica prepričana, da so nova pooblastila policiji nujno potrebna

29. december 2016 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Sloveniji smo razpravo o zakonu o tujcih pripeljali do absurda, je prepričana ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar. Ob tem dodaja, da razpetost med schengensko demagogijo in očitki o pomanjkanju človečnosti ne ponuja nobene alternative predlaganemu zakonu.

"Države okoli nas namreč bistveno zaostrujejo zakonodajo in pogoje za vstop in Slovenija kot suverena država pri tem ne more biti izjema. Zakon pa vsebuje dorečene postopke in kar nekaj varovalk in je strokovno usklajen," je v pogovoru za STA zatrdila ministrica in pojasnila, da je težava tudi v tem, da EU nima širše strategije za reševanje vprašanja migracij.

"Dejstvo je, da Slovenija potrebuje nekakšen skrajni ukrep, s katerim se bo zoperstavila množičnemu nedovoljenemu priseljevanju, če bi mehanizmi na ravni EU-ja popustili," je še dodala ministrica in zagotovila, da se s tem zakonom trudijo že leto dni, čeprav je potreben tudi za vprašanja nacionalne varnosti.

Ministrica je pojasnila, da je morebiten nov val migracij odvisen od različnih dejavnikov tveganja, zlasti gre za sporazum med EU-jem in Turčijo, kjer je po mnenju ministrice treba vzdrževati dialog, sicer bo položaj izjemno težaven.

Nova pooblastila potrebna tudi zaradi terorizma

Ministrica je zagotovila, da stopnja teroristične ogroženosti v Sloveniji ostaja nizka, a to ne pomeni, da se ne more spremeniti. "Varnost v Sloveniji je povezana z varnostjo v regiji in Evropi, zato je potrebno skupno preventivno delovanje." Obenem je še dodala, da se trudi zagotoviti policiji tudi potrebna orodja za preventivno dejavnost. Med drugim je izpostavila predlog, da bi policija dobila vzvod za prestrezanje kriptirane komunikacije, a na ministrstvu za pravosodje za to še ni volje.

Prepričana je tudi, da bodo policiji znatno olajšala delo tudi nova pooblastila iz predlagane novele zakona o nalogah in pooblastilih policije. Po njenih zagotovilih so vsi predlogi kar se da usklajeni s širšo in strokovno javnostjo. "Policiji je treba dati primerna orodja, da bo lahko učinkovita, kajti v nasprotnem je edina pot, da zmanjšamo pričakovanja, ki jih imamo do nje."

Nadzor nad policijo bi prenesla na MNZ

Ministrica je pojasnila tudi, da so že na začetku mandata ministrstvu za pravosodje predlagali "evropsko primerljiv sistem preiskovanja kaznivih dejanj policistov. Trenutni sistem je nepravičen do policista, saj je Specializirano državno tožilstvo pristojno za preiskavo vseh kaznivih dejanj policistov, tudi tistih, ki jih naredijo zunaj svojega delovnega časa, kar pomeni, da so strožje obravnavani kot drugi." Ministrica je zato predlagala, da bi te pristojnosti s tožilstva prenesli na direktorat za policijo.

Ministrica je ponosna tudi na svoje dosežke na polovici mandata. "Spominjam se časa, ko sem prevzela resor in policija ni imela denarja niti za plačilo računov. Danes je finančna slika policije bolj svetla. Lahko rečemo, da ima prvič v zadnjih desetih letih možnosti za normalno delovanje."

L. L.