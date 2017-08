Hrvaška naj bi imela glede arbitraže pripravljene vse scenarije

28. avgust 2017 ob 12:36

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški državni vrh je pripravil vse scenarije, ki bi jeseni lahko sledili v odnosih med Hrvaško in Slovenijo, vključno z morebitnimi incidenti v Piranskem zalivu.

Kot poroča Jutarnji list, ki se sklicuje na neimenovane hrvaške diplomatske vire, se v Zagrebu zavedajo, da odločitev arbitražnega sodišča ni popolnoma neugodna za Hrvaško.

Na Hrvaškem upajo, da incidentov v Piranskem zalivu ne bo, čeprav se približujejo slovenske predsedniške volitve in je treba pričakovati, da se bodo pojavili politiki, ki bodo kazali mišice, da bi pridobili volivce z zaostrovanjem odnosov s Hrvaško, navaja časnik. Hrvaška vztraja, da so dvostranski pogovori edini način za reševanje sporov in bodo za mizo poskusili pridobiti slovenske politike.

Pričakujejo, da bo slovenski premier Miro Cerar septembra prispel na napovedani obisk na Hrvaško, čeprav so se pojavila ugibanja, da predvidenega srečanja s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem ne bo. Spominjajo, da imata premierja popolnoma nasprotna stališča o arbitraži. "Ne glede na pritiske Hrvaška preprosto ne more nazaj in tega se morajo zavedati tudi v Ljubljani," je izjavil "izpostavljeni hrvaški diplomat" za zagrebški časnik.

Najbolj realen scenarij: Pogovori

Nadaljevanje pogovorov o vseh temah, ki obremenjujejo hrvaško-slovenske odnose, je tudi najbolj realen scenarij, menijo v Zagrebu. Predpogoj je dobro in prijateljsko vzdušje, v katerem ne bodo tehtali, kdo je zmagovalec, kdo pa poraženec. Glede na ta scenarij rešitve ne bodo dosegli nemudoma, a bi na temelju kompromisov v določenem času lahko premaknili zadeve z mrtve točke.

Drugi scenarij temelji na predvidevanjih, da bodo sledili močnejši diplomatski pritiski na Hrvaško. Niti v tem primeru naj Zagreb ne bi pristal na izvršitev junijske arbitražne sodbe.

V Zagrebu se zavedajo, da bodo v prednosti, če bo prišlo do najmanj želenega, tretjega scenarija, ki predvideva incidente, piše časnik. Pojasnjuje, da sta obe državi članici EU in zveze Nato, zato ni mogoče, da bi incidenti eskalirali. Tudi če bi do incidentov prišlo, bi v končnici Slovenci znova morali priti za mizo in se pogovarjati. Hrvaški državni vrh je tudi sklenil, da odločitev arbitražnega sodišča ni tako slaba za Hrvaško.

Sodišče je ocenilo, da je 17 izmed 20 spornih točk na kopenski meji hrvaško ozemlje. "Tu smo lahko zelo zadovoljni. Ko gre za morsko mejo, sodba ni tako katastrofalna, kot so jo nekateri želeli predstaviti," je še dejal neimenovani diplomat. V Zagrebu poudarjajo, da so pred začetkom arbitražnega postopka Sloveniji ponudili več, kot je odločilo arbitražno sodišče.

