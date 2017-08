Erjavec: Plenkovićeva izjava ribičem nepotrebna in skrb vzbujajoča

Datum Cerarjevega obiska še ni znan

24. avgust 2017 ob 12:04,

zadnji poseg: 24. avgust 2017 ob 14:26

Zagreb - MMC RTV SLO

Hrvaški premier Andrej Plenković je ministre svoje vlade obvestil o obisku hrvaških ribičev v Umagu in Savudriji in dejal, da jih je spodbudil k nadaljevanju običajnega dela na območju ob meji s Slovenijo. Zunanji minister Karl Erjavec pa je ocenil, da je zaskrbljujoče, da premier članice EU in Nata poziva k vdiranju v slovensko morje.

Erjavec je ob tem poudaril, da "je meja določena z arbitražno odločbo, da tukaj velja mednarodno pravo in ravno hrvaška stran je po razglasitvi arbitražne odločitve poudarjala, da se je treba izogibati enostranskim incidentom," je dejal Erjavec. Zato ga čudi, da hrvaški premier poziva k incidentom. Po odločitvi arbitražnega sodišča, po mnenju Erjavca ne gre več za vdore v sporno območje, ampak za vdiranje v slovensko območje.

"Mislim, da je Zagrebu treba zelo jasno sporočiti, da gre tukaj za kršitve slovenske suverenosti, je pa treba to sporočiti tudi Bruslju." Erjavec primerno priložnost za poglobljene pogovore o tem, na kakšen način doseči implementacijo arbitražne odločbe, vidi v bližnjem obisku podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, ki se bo v začetku septembra udeležil blejskega strateškega foruma.

Premier Cerar septembra načrtuje obisk v Zagrebu. Erjavec upa, da bo do srečanja prišlo čim prej, brez zavlačevanja, saj šestmesečni rok za implementacijo odločbe že teče. Ta obisk je po njegovem treba opraviti, mora pa predsednik vlade bolj trdno zastopati stališča v zvezi z implementacijo in spoštovanjem arbitražne odločbe. "Pričakujem od njega, da se dogovori s hrvaško stranjo, da preneha z enostranskimi dejanji, ki pomenijo kršitev suverenosti Slovenije," je še dejal.

Plenković še kar govori o reševanju mejnega spora

Plenkovič je ribiče in lokalne oblasti na tem območju obiskal v sredo, o pogovorih pa obvestil ministre hrvaške vlade, pri čemer je znova poudaril, da Hrvaška ne priznava odločitve arbitražnega sodišča. Ministrom je dejal, da se je z ribiči srečal pred nadaljevanjem pogovorov s Slovenijo o reševanju spora o meji.

"Pogovori z ribiči so bili zelo koristni. Seveda smo dali sporočilo podpore, poguma pri normalnem delu in ribarjenju vsem ljudem, ki živijo v Savudriji in Umagu," je dejal Plenković.

Savudrijski in umaški ribiči so zaskrbljeni zaradi odločitve arbitražnega sodišča, ki je večino Piranskega zaliva pripisalo Sloveniji, Plenkoviću pa so ob obisku podarili zemljevid iz leta 1947, na katerem je narisana sredinska črta v Piranskem zalivu, ki je zanje, kot so dejali, tudi edina sprejemljiva.

.

Hrvaški ribiči "ne odgovarjajo na provokacije"?

Hrvaški ribiči sicer trdijo, da se je po arbitražni odločitvi okrepilo posredovanje slovenske policije in da ne "odgovarjajo na provokacije".

Slovenija je po drugi strani samo v enem mesecu po arbitraži naštela okoli 50 incidentov, v katere so bili vpleteni hrvaški pomorski policisti, ki so posredovali v slovenskih vodah.

Cerarjev obisk se še pripravlja

V kratkem naj bi na uradni obisk na Hrvaško prišel slovenski premier Miro Cerar. Obisk pripravljajo, a se za datum še niso dogovorili, je še dejal Plenković.

A. K. K., L. L.