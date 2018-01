Hud boj za arheološka izkopavanja na trasi drugega tira

Projekt drugega tira predvideva, da se razišče območje pri Dekanih in Ospu

12. januar 2018 ob 08:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Direkcija za infrastrukturo že dobro leto izbira izvajalca arheoloških izkopavanj na trasi drugega tira. Državna revizijska komisija je že drugič razveljavila sklep o tem, da bi izkopavanja opravila Zavod za varstvo kulturne dediščine in Univerza na Primorskem.

Projekt drugega tira predvideva, da se razišče območje pri Dekanih in Ospu. Tam sta evidentirani arheološki najdišči Buševca in Špina. Direkcija za infrastrukturo je aprila lani med dvema ponudnikoma izbrala Zavod za varstvo kulturno dediščine in Univerzo na Primorskem, ki sta bila pripravljena arheološke raziskave izpeljati za dober milijon evrov.

Posel je želela dobiti tudi Filozofska fakulteta. Ker je bila zavrnjena, se je pritožila. Državna revizijska komisija ji je dala prav in je razveljavila odločitev direkcije za infrastrukturo. Le ta se je ponovno odločila, da je najboljša ponudba Zavoda za kulturno dediščino in primorske univerze.

Sledila je nova pritožba Filozofske fakultete in ponovna razveljavitev javnega naročila. Ali bi lahko gradnjo pripravljalnih del začeli brez arheologov? Ne, pravijo na Direkciji za infrastrukturo, saj je treba arheološka izkopavanja izvesti pred začetkom, raziskave pa se lahko izvajajo tudi med gradnjo.

Za oboje je predviden rok izvedbe kar 730 dni od podpisa pogodbe. Če se za milijon evrov vredna arheološka dela v postopku javnega naročanja zapleta že eno leto, se marsikdo sprašuje, koliko časa bo trajalo iskanje glavnega izvajalca del na trasi drugega tira.

G. C., Tjaša Škamperle, Radio Slovenija