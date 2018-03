Huda Jama bo del projekta ekomuzeja občine Laško

V rovu rudnika v Hudi Jami pri Laškem so marca leta 2009 našli prikrito množično grobišče žrtev povojnih pobojev, okoli 800 so jih odkopali in shranili v plastične zabojčke v kostnici. Nato se je zadeva za nekaj let ustavila, po sprejemu zakona o prikritih grobiščih in dostojnem pokopu žrtev leta 2015 pa so se stvari premaknile naprej. Posmrtne ostanke iz začasne kostnice v Hudi Jami so oktobra lani dokončno prenesli in pokopali na pokopališču v spominskem parku Dobrava v Mariboru. Foto: Pavel Jamnik