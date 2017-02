Išče se nov generalni direktor pokojninskega zavoda

Papež se je prijavil

3. februar 2017 ob 19:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je objavil razpis za generalnega direktorja zavoda za štiriletni mandat. Rok za prijavo je do vključno 13. februarja.

Kandidati morajo imeti končan študij druge stopnje in najmanj osem let delovnih izkušenj na delovnih mestih, ki potrjujejo, da imajo strokovne, organizacijske in vodilne sposobnosti za opravljanje funkcije.



Pogoj za prijavo je tudi aktivno znanje slovenskega in še najmanj enega tujega jezika. Prijavijo se lahko kandidati, ki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zoper njih tudi ni smela biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zdajšnji generalni direktor Marijan Papež je proti koncu lanskega leta napovedal, da se bo prijavil na razpis. Že tretji štiriletni mandat na čelu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se mu izteče 11. aprila. Statut zavoda izrecno dovoljuje kandidirati za več mandatov.

Po neuradnih informacijah naj bi se prijavila tudi zdajšnja glavna inšpektorica za delo Nataša Trček.

Izbrani kandidat, h kateremu pa mora dati soglasje še vlada, bo novi mandat nastopil 12. aprila.

Al. Ma.