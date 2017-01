Upokojitvena starost in pokojninska doba se v 2017 podaljšujeta

29. december 2016 ob 08:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prihodnje leto se bodo skladno z zakonom spremenili pogoji za starostno upokojitev. Ženske se bodo lahko starostno upokojile v starosti 59 let in štirih mesecev, imeti pa bodo morale 39 let in osem mesecev pokojninske dobe brez dokupa. Moški bodo morali biti stari 59 let in osem mesecev ter imeti 40 let pokojninske dobe.

Ženske se bodo lahko leta 2017 upokojile tudi, če bodo stare 63 let in šest mesecev ter imele najmanj 20 let pokojninske dobe. Prav tako se bodo lahko upokojile tiste, ki bodo stare 65 let in bodo imele najmanj 15 let zavarovalne dobe. Moški pa se bodo lahko, tako od letos, upokojili tudi s 65 leti starosti in z najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Pravico do starostne pokojnine je mogoče v določenih primerih pridobiti tudi pri nižji starosti. Takšni primeri so vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 18. letom starosti, služenje obveznega vojaškega roka, skrb za otroke v prvem letu starosti, beneficirana delovna doba ter osebne okoliščine, povezane z zdravstvenim stanjem.

Daljše obdobje za izračun pokojninske osnove

V letu 2017 se bo podaljšalo obdobje, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove. V letošnjem letu so upoštevali osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 22 let zavarovanja od leta 1970, v letu 2017 pa bodo upoštevali 23 let. To obdobje se bo leta 2018 povečalo na 24 let, zatem pa se ne bo več spreminjalo.

Znesek starostne pokojnine je odvisen od višine pokojninske osnove in dolžine dopolnjene pokojninske dobe. Višina odstotka za odmero starostne pokojnine se razlikuje glede na spol zavarovanca. Za 15 let zavarovalne dobe znaša za ženske 29 odstotkov pokojninske osnove, za moške pa 26 odstotkov. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe ženski prištejejo 1,38 odstotka, moškemu pa 1,25 odstotka.

Predčasna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način kot pri starostni pokojnini, in v enakem odstotku, kot bi se glede na dopolnjeno pokojninsko dobo odmerila starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 63 let in šest mesecev pri ženskah oziroma do dopolnitve starosti 65 let pri moških zmanjša za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov.

Decembrska pokojnina prihaja dan prej

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) bo tudi letos decembrske pokojnine izplačal pred zadnjim delovnim dnem v mesecu, kot to počne v preostalih mesecih. Približno 614 tisoč prejemnikov starostnih, invalidskih, družinskih in vdovskih pokojnin bo tako pokojnino prejelo že danes - in ne v petek.

Januarja prihodnje leto se bodo pokojnine zvišale za 1,15 odstotka v okviru napovedane uskladitve. Letos so se pokojnine sicer uskladile dvakrat. Januarja so se zvišale za 0,7 odstotka, oktobra pa za 0,4 odstotka.

L. L.